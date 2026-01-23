Wenn Superhelden BRAINY und NEURA ins Gehirn reisen

Neue Kinderbuchreihe macht Lernen zum Abenteuer

Multiunternehmer und Neurowissenschafts-Coach Waldemar Penner bringt mit BRAINY und NEURA wissenschaftlich fundiertes Lernwissen kindgerecht auf den Buchmarkt – begleitet von einem modernen, digitalen Lernsystem.

Steinhagen, 15.01.2026 – Was passiert in unserem Kopf, wenn wir lernen? Warum merken wir uns manche Dinge und andere nicht? Und wie wird aus Anstrengung echte Lernfreude? Fragen, die sich Kinder täglich stellen – und die jetzt vier kleine Superhelden beantworten: BRAINY, NEURA, MINA und MAXI, die Protagonisten der neuen Kinderbuchreihe von Waldemar Penner.

Der Multiunternehmer, zertifizierte Coach für Neurowissenschaften und seit 18 Jahren Hochschuldozent hat mit „BRAINY und NEURA“ eine Buchreihe geschaffen, die Kindern ab sechs Jahren auf spielerische Weise zeigt, wie ihr Gehirn funktioniert – und wie sie es zu ihrem besten Verbündeten beim Lernen machen.

Lernen als Abenteuer, nicht als Last

Die Idee zur Reihe entstand nicht am Schreibtisch, sondern im Leben: In seinen BRAIN Tuning Seminaren erlebte Waldemar Penner immer wieder, wie Erwachsene mit Lernblockaden kämpften – Blockaden, die oft in der Kindheit entstanden waren. „Ich habe gesehen, wie viele Menschen mit dem Gefühl aufwachsen, dass Lernen schwer, anstrengend oder unmöglich ist“, erzählt Penner. „Dabei ist unser Gehirn ein Wunderwerk, das geradezu darauf ausgelegt ist zu lernen. Unsere wichtigste Aufgabe ist, den Kindern möglichst früh zu zeigen, wie es funktioniert.“

Den entscheidenden Impuls gaben ihm seine eigenen Enkelkinder. In Gesprächen mit ihnen erkannte er, wie neugierig Kinder auf die Welt in ihrem Kopf sind – und wie sehr sie davon profitieren, wenn sie verstehen, was beim Lernen passiert. So entstanden BRAINY und NEURA: zwei Geschwister, die zusammen mit ihren Freunden MINA und MAXI zu Superhelden des Lernens werden.

Viele Bände, ein System – und eine Mission

Bereits erschienen sind die ersten beiden Bände der Reihe:

-Band 1: „BRAINY und NEURA entdecken die Superkräfte des Gehirns“ (Oktober 2025) führt Kinder in die faszinierende Welt des Gehirns ein. Sie lernen die verschiedenen Gehirnregionen kennen – als Superhelden-Team, das in einer geheimen Kommandozentrale zusammenarbeitet.

-Band 2: „BRAINY und NEURA – Das Geheimnis des Seepferdchens im Kopf“ (Dezember 2025) widmet sich dem Hippocampus, dem Gedächtniszentrum des Gehirns, und zeigt Kindern, wie sie ihr Gedächtnis bestmöglich trainieren und pflegen.

Der dritte Band „BRAINY und NEURA – Das lebendige Wasser“ erscheint im Februar 2026 und behandelt die Bedeutung von Flüssigkeit für die Gehirnfunktion. Doch damit ist die Reise der vier Superhelden noch lange nicht zu Ende: Die Reihe ist langfristig angelegt und wird kontinuierlich erweitert. Zahlreiche weitere Bände zu Themen wie Konzentration, Motivation, Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung und emotionale Intelligenz sind in Planung. Jedes Buch widmet sich einem wichtigen Aspekt des Lernens und der Gehirngesundheit – ein umfassendes Kompendium für junge Lernende, das mit ihnen wachsen wird.

Mehr als nur Bücher: Ein ganzheitliches Lernsystem

Das besondere an der Buchreihe ist ihr durchdachtes Gesamtkonzept. Jedes Buch ist Teil eines umfassenden Lernsystems: Über die begleitende Webseite, die über einen QR-Code am Ende jedes Bandes, den s.g. „Gruß von Opa Schlau“, zu erreichen ist, erhalten Kinder Zugang zu einem motivierenden Video, das die Buchinhalte vertieft, sowie zu einem interaktiven Quiz zur Selbstüberprüfung. Für die Eltern steht ein kostenloser Ratgeber zum Download zur Verfügung, der ihnen zeigt, wie sie ihre Kinder optimal bei dem Thema des Buches unterstützen..

„Ich wollte nicht nur Kinderbücher schreiben“, erklärt Waldemar Penner. „sondern ein System schaffen, das Kindern und Eltern gemeinsam hilft. Ein System, das Wissen vermittelt, Motivation schafft und gleichzeitig die Beziehung zwischen Eltern und Kindern stärkt. Denn Lernen ist keine Einzelleistung – es ist ein Familienprojekt.“

Von der Wissenschaft ins Kinderzimmer

Die Buchreihe verbindet aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit kindgerechtem Storytelling. Komplexe Zusammenhänge werden durch liebevolle Metaphern greifbar: Das Gehirn wird zur Superhelden-Kommandozentrale, der Hippocampus zum magischen Seepferdchen, und Lernen zum Anlegen von „Trampelpfaden“ im Kopf. Diese Bilder bleiben haften – und machen aus abstraktem Wissen konkrete Handlungsstrategien.

Die Resonanz auf die ersten Bände ist überwältigend. Eltern berichten von Kindern, die plötzlich verstehen, warum Schlaf wichtig ist, warum gesundes Essen dem Gehirn hilft und warum Fehler keine Katastrophen, sondern Lernchancen sind. Und vor allem: Kinder fragen begeistert nach weiteren Abenteuern von BRAINY und NEURA.

Eine Vision für die Zukunft

„Meine Vision ist es, dass jedes Kind versteht: Du bist nicht dumm, wenn Lernen schwerfällt. Du musst nur verstehen, wie dein Gehirn funktioniert“, sagt Waldemar Penner. „Wenn wir Kindern früh genug zeigen, dass sie die Kommandanten ihrer eigenen Lernzentrale sind, geben wir ihnen ein Geschenk fürs Leben. Wir geben ihnen Selbstwirksamkeit, Zuversicht und die Freude am lebenslangen Lernen.“

Mit BRAINY und NEURA hat Penner eine Brücke gebaut – zwischen Wissenschaft und Kinderzimmer, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissen und Emotion. Eine Brücke, die Kindern zeigt: Lernen ist kein Kampf. Es ist ein Abenteuer.

Über die Buchreihe

BRAINY und NEURA ist eine Kinderbuchreihe für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern im deutschsprachigen Raum. Jedes Buch behandelt ein zentrales Thema rund ums Lernen und verbindet spannende Abenteuer mit wissenschaftlich fundiertem Lernwissen. Die Reihe wird begleitet von einem digitalen Lernsystem mit Videos, Quizzen und Elternratgebern.

Erschienene Bände:

-Band 1: „BRAINY und NEURA entdecken die Superkräfte des Gehirns“ (Oktober 2025)

-Band 2: „BRAINY und NEURA – Das Geheimnis des Seepferdchens im Kopf“ (Dezember 2025)

In Vorbereitung:

-Band 3: „BRAINY und NEURA – Das lebendige Wasser“ (Februar 2026)

-Zahlreiche weitere Bände zu Themen wie Konzentration, Motivation, Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung und emotionale Intelligenz

Weitere Informationen: braintuningacademy.com/kinderbuch

Über Waldemar Penner

Waldemar Penner ist Multiunternehmer, zertifizierter Coach für Neurowissenschaften und seit 18 Jahren Hochschuldozent. In seinen BRAIN Tuning Seminaren vermittelt er Erwachsenen, wie sie ihr Gehirn optimal nutzen und ihre Lernfähigkeit steigern. Mit der Kinderbuchreihe BRAINY und NEURA macht er dieses Wissen jüngeren Generationen zugänglich, um Kindern von Anfang an Lernfreude und Selbstwirksamkeit vermitteln.

Die BRAIN Tuning Academy bietet Seminare und Workshops zum Thema Lernen und Gehirngesundheit an.

