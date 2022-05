Wenn Rednermacher und Zukunftsforscher aufeinandertreffen

GSA Convention 2022 mit vielen prominenten Vortragsrednern

Einst unbekannter Newcomer, heute gefragter Top-Speaker: Bereits seit zehn Jahren betreut und berät Rednermacher Heinrich Kürzeder den Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky. Im September treten sie nun gleichzeitig bei der diesjährigen GSA Convention 2022 auf, dem wichtigsten Event des Jahres für die deutsche Rednerbranche. Für Kürzeder ist dies Anlass mit Stolz auf die Entwicklung seines Schützlings Janszky zu blicken. Denn ihn hat er von Anfang an als Keynote Speaker aufgebaut, seine Karriere begleitet. Inzwischen zählt er zu den meistgebuchten und erfolgreichsten Rednern Deutschlands, Österreich und der Schweiz.

Gleichzeitig muss Heinrich Kürzeder, der für seine ehrlichen Worte bekannt ist, auch zugeben: „Ich fürchte aber sein Vortrag wird der Meilenstein auf der GSA Convention sein und ich stehe da ziemlich im Schatten – aber so ist halt der Job eines Rednermachers.“ Denn der Gründer von Deutschlands führender Referentenagentur 5 Sterne Redner war immer einer, der anderen zum Erfolg verhilft und dafür im Hintergrund die Strippen zieht. Die große Bühne überlässt er lieber denjenigen, in denen er echtes Talent erkennt das Publikum zu begeistern und mitreißende Momente zu schaffen.

Genau so einer ist eben Sven Gabor Janszky. Nicht ohne Grund hat ihn deshalb die German Speaker Association für einen der zentralen Keynotes des Events angefragt. Als Zukunftsforscher und Leiter des Trendinstituts „2b AHEAD ThinkTank“ entwirft er auf Basis seiner Trendanalysen spannende Zukunftsszenarien, die neugierig machen auf die Innovationen der kommenden Jahre. Ganz provokativ trägt sein Vortrag für die GSA Convention 2022 daher auch den Titel „2030: Wie viel Mensch verträgt die Zukunft?“

Wie man in Zukunft als Redner Erfolg hat, dafür bietet wiederum Heinrich Kürzeder den passenden Workshop im Veranstaltungsprogramm. Angelehnt an das Motto der diesjährigen Convention „Sprezzatura! Business. On Stage. On- und Offline!“ verrät er, wie man sich als Redner mit Leichtigkeit verkauft und dabei immer lässig bleibt. Denn mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Branche, kennt er den Markt wie kein anderer. Auf einen Blick kann er sagen, warum ein Redner sich vor Buchungen kaum retten kann, bei einem anderen sie dagegen ausbleiben. Seine Erfolgsstrategien sind sofort umsetzbar und entscheidend für den Weg zum Top-Speaker. Neben seinem Workshop ist Heinrich Kürzeder außerdem wieder mit einem Ausstellungsstand vertreten, an dem er Tipps zu Bekanntheits- und Umsatzsteigerung für Vortragsredner gibt.

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als „Der Rednermacher“ verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

Darüber hinaus ist der begeisterte Mountainbiker und Skifahrer auch als Mountainbike Guide tätig. In seinen Spezialkursen für die Generation der über 50-jährigen zeigt er seinen Teilnehmern wie man sicher und gefahrlos aber mit jeder Menge Spaß auch schwierige bergab Passagen bewältigen kann. Heinrich Kürzeder ist vom österreichischen Radsportverband ausgebildeter Bike Lehrer und Trainer in einer der renommiertesten Bike Schulen Österreichs.

