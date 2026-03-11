Wenn Licht Zukunft schreibt: Die Gewinner der DALI Lighting Awards 2026

Wegweisende Projekte auf der Light + Building ausgezeichnet – Rekordbeteiligung

Frankfurt am Main, 11. März 2026 – Auf der Weltleitmesse Light + Building wurden am Montag, 9. März 2026, die DALI Lighting Awards 2026 verliehen. Die DALI Alliance, weltweiter Branchenverband für DALI-Lichtsteuerung, ehrt mit der internationalen Auszeichnung Projekte, die eindrucksvoll für innovative Anwendung DALI-basierter Beleuchtungssysteme auf der ganzen Welt stehen. In diesem Jahr verzeichnete der Wettbewerb eine Rekordbeteiligung.

Die DALI Lighting Awards heben die Vorteile des offenen DALI-standardisierten Protokolls in realen Projekten weltweit hervor – etwa Interoperabilität, Energieeffizienz, Flexibilität bei der Installation und die fortschrittliche digitale Lichtsteuerung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der eingereichten Projekte um fast das Dreifache gestiegen. Sie kamen aus Europa, Asien, Amerika, Ozeanien und Afrika. „Diese Entwicklung zeigt, wie rasant sich DALI weltweit verbreitet und wie wichtig offene, interoperable Lichtsteuersysteme für moderne Gebäude und Infrastrukturen geworden sind“, betonte Jeremy Ludyjan, Global Marketing Manager der DALI Alliance, während der Präsentation.

Die Preise wurden in 13 Gewinnerkategorien vergeben – drei besonders lobenswerte Projekte erhielten Sonderpreise. Die Awards gliedern sich in zwei Hauptkategorien: die Application Awards zeichnen reale Projekte aus, die Innovation Awards würdigen technische Fortschritte und neue Anwendungen der DALI-Lichtsteuerung. Ein Hersteller gewann gleich zwei Auszeichnungen: Tridonic für die digitale Notbeleuchtung der American University in Kairo und für die AlUla Film Residence, die intelligente Steuerungsstrategien zur Energieeinsparung nutzt.

Application Awards: Exzellenz in realen Projekten

In der Kategorie Wohngebäude gewann die Luxusresidenz Estoril Court in Hongkong von Zhuhai Ltech Technology. Der Preis für gewerbliche Innenausstattung ging an Litelab für das Hindustan-Unilever-Arbeitsplatzprojekt in Mumbai. Das System kombiniert DALI, Tageslichtnutzung und Gebäudemanagement für eine moderne, energieeffiziente Arbeitsumgebung. Einen Sonderpreis erhielt die Beleuchtung der Dishuiyun Hall in China von Delta Greentech für ihre flexiblen Lichtszenarien und die gelungene Verbindung von Architektur und digitaler Steuerung.

Als deutscher Preisträger wurde BEGA für die Außenbeleuchtung der Festung Akershus in Oslo ausgezeichnet. B.E.G. gewann mit der Bosch Forschungs- und Entwicklungsanlage – sie demonstriert die Skalierbarkeit von DALI in industriellen Großumgebungen.

In der Kategorie Smart Cities & Infrastruktur siegte Signify mit der Beleuchtung des Flughafens Ezhou Huahu, China. Den Sonderpreis erhielt Helvar für die Metropolitan Railway Station Lublin, die adaptive Lichtsteuerung, Energieeffizienz und Nutzerkomfort verbindet.

Innovation Awards: Fortschritt, der Maßstäbe setzt

Für die beste Nutzung des D4i-Standards gewann Crown House Technologies mit dem Stephen A. Schwarzman Centre for the Humanities in Oxford, das D4i-Daten zur Optimierung des Gebäudemanagements nutzt. Auch die Umsetzung von DALI+ in der 500 Bourke Street in Melbourne durch Zencontrol fand die Jury ausgezeichnet.

Im Bereich Human Centric Lighting wurde Elekon für das Acibadem Kartal Hospital in Istanbul prämiert, das dynamische Beleuchtung zur Unterstützung von Patienten und Personal einsetzt. Flashnet überzeugte mit dem Projekt Washington D.C. Connected Street Lighting, das DALI in eine umfassende Smart-City-Plattform integriert.

Einen Sonderpreis erhielt Inventronics für die energieeffiziente Beleuchtung der Baotou Aluminium Anlage in Nordchina. Bluebottle PTY LTD gewann mit Gate 8 in Jolimont, Australien. Die Jury würdigte zudem die Lichtsteuerung des Apple-Hauptsitzes in der Battersea Power Station in London als herausragende Verbindung von Architektur, Design und Technologie und zeichnete Foster + Partners und Delmatic aus.

„Wir gratulieren allen Gewinnern und den hochgelobten Projekten“, sagte Paul Drosihn, General Manager der DALI Alliance. „Die Qualität und Vielfalt der Einreichungen waren in diesem Jahr außergewöhnlich und spiegeln das kontinuierliche Wachstum von DALI als Grundlage für intelligente, interoperable Beleuchtungssysteme weltweit wider.“ Die Jury setzte sich aus internationalen Experten der Licht- und Steuerungsbranche zusammen – Designer, Ingenieure, Forscher und Branchenführer. Ihre Expertise ermöglichte eine fundierte Auswahl der Projekte, die Innovation, Interoperabilität und praktische Relevanz am besten verkörpern.

DALI Lighting Awards 2027

Die Einreichungsphase für die DALI Lighting Awards 2027 startet in Kürze. Die Organisatoren rufen Unternehmen, Designer und Entwickler weltweit auf, ihre Projekte vorzustellen und damit die Vielfalt und Innovationskraft des DALI-Ökosystems weiter sichtbar zu machen.

Über DALI Alliance

Die DALI Alliance ist die globale Branchenorganisation für DALI-basierte Lichtsteuerungen. Das gemeinnützige und offene Konsortium von Beleuchtungsunternehmen weltweit hat es sich zum Ziel gesetzt, den Markt für Lichtsteuerungslösungen mit dem standardisierten DALI-Protokoll (Digital Addressable Lighting Interface) auszubauen.

Die Allianz wurde als Reaktion auf die Forderung der Lichtindustrie nach einem unabhängigen Zertifizierungsprogramm gegründet, bekannt als DALI-2. Eine DALI-2-Produktzertifizierung verspricht eine deutlich bessere Interoperabilität und Funktionalität. Das Konsortium entwickelt Testspezifikationen, mit denen Unternehmen ihre Produkte auf Einhaltung der DALI-2-Anforderungen prüfen können. Haben diese den DALI-2-Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen, dürfen sie das DALI-2-Logo tragen.

