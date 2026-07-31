Wenn klare Positionierung in die Irre führt

Chantal Sebrantke spricht bei Themen-Radio darüber, warum Positionierung wichtig ist und wie diese erfolgreich gelingt.

Weilburg, Juli 2026. Positionierung gilt als eine der wichtigsten Grundlagen erfolgreichen Marketings. Doch was, wenn genau dieser vermeintliche Erfolgsfaktor Unternehmen auf die falsche Fährte führt? In der aktuellen Podcast-Folge „Spitz oder Witz?“ spricht Themen-Radio mit Marketing-Strategin, Speakerin und Beraterin Chantal Sebrantke unter anderem über ihre provokante These: „Spitze Positionierung ist manchmal Unsinn.“

Dabei geht es nicht darum, Positionierung grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern sie strategisch neu zu denken. Viele Unternehmen investieren in eine neue Website, ein modernes Corporate Design oder mehr Präsenz in den sozialen Medien. Der erhoffte Erfolg bleibt jedoch häufig aus. Sebrantke sieht nicht die Sichtbarkeit als Ursache, sondern eine fehlende strategische Grundlage.

Im Gespräch erläutert sie, warum Positionierung nicht mit einem Slogan oder Logo beginnt, sondern mit den richtigen Fragen: Wer sind die profitabelsten Kunden? Welche Bedürfnisse haben sie? Wie verläuft ihre Customer Journey? Erst wenn diese Grundlagen geklärt sind, entfalten Maßnahmen wie Content-Marketing, Social Media oder eine neue Website ihre Wirkung.

Die Podcast-Folge zeigt außerdem, warum Unternehmen ihre Kommunikation häufig aus der eigenen Perspektive entwickeln, statt konsequent die Sicht ihrer Kunden einzunehmen. Sebrantke erklärt, weshalb Google- und KI-Suchanfragen oft wertvoller Erkenntnisse liefern und warum Positionierung untrennbar mit der Customer Journey verbunden ist.

Die Folge richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte sowie Marketing- und Kommunikationsverantwortliche, die ihr Marketing strategischer ausrichten und ihre Zielgruppen besser verstehen möchten.

Die aktuelle Folge ist abrufbar unter: https://www.themen-radio.de/2026/positionierung-spitz-oder-witz/

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