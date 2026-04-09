Wie die Schweizer Glaskünstlerin Miriam Schnyder Wohnräume neu definiert

Wenn Glas zur Leinwand wird – wie Schweizer Glaskunst Wohnräume neu definiert

Es gibt Materialien, die Räume gestalten und solche, die sie verwandeln. Glas gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Doch während Glas seit Jahrhunderten als architektonisches Element genutzt wird, erfährt es derzeit eine Renaissance, die über reine Funktionalität hinausgeht. In Schweizer Wohnräumen wird Glas zunehmend zur Bühne für zeitgenössische Kunst: handgemalt, individuell und emotional aufgeladen.

Eine Leinwand aus Licht

Für Miriam Schnyder, Pionierin der modernen Hinterglasmalerei, ist jede Glasfläche mehr als ein funktionaler Werkstoff. Sie ist eine „Leinwand aus Licht“. Denn Glas reagiert mit seiner Umgebung. Es reflektiert, bricht, spielt mit Transparenz und Tiefe. Wird es von Hand bemalt, entsteht ein vielschichtiges Kunstobjekt, das Innenräume lebendig macht.

Der künstlerische Prozess des Hinterglasmalens ist komplex und fordert absolute Präzision: Die Motive werden spiegelverkehrt auf die Rückseite des Glases gemalt, jede Linie und Schattierung sitzt auf Anhieb. Fehler lassen sich nicht einfach übermalen. „Diese Technik zwingt zur Achtsamkeit und schafft dadurch Werke, die authentisch und unkopierbar sind“, erklärt Schnyder.

Das Ergebnis: Bilder, Rückwände oder Raumtrenner, die nicht nur ästhetisch beeindrucken, sondern auch technisch überzeugen: kratzfest, spülfest, langlebig und farbbrillant. Anders als digital bedruckte Oberflächen tragen sie die Seele echter Handarbeit in sich.

Kunst im Alltag – Emotion statt Ornament

In einer Zeit, in der Räume oft minimalistisch und funktional gestaltet werden, wird das Bedürfnis nach Individualität größer. Glaskunst bringt hier eine neue Dimension ins Wohnen: Sie verbindet Kunst und Alltag.

Ob als farbintensive Küchenrückwand, als Duschwand mit floralen Motiven oder als eleganter Raumtrenner. Glasmalerei nach Maß schafft Identität. Sie macht Räume zu Geschichten. „Ein Kunstwerk im eigenen Zuhause erinnert uns täglich an das, was uns wichtig ist“, so Schnyder. „Es kann ein Symbol der Familie sein, eine Erinnerung an die Kindheit oder ein Zeichen für Neubeginn.“

Diese biografische Dimension unterscheidet echte Kunst von bloßer Dekoration. Während Serienprodukte anonym bleiben, trägt jedes handgemalte Glasbild die Handschrift seiner Entstehung und damit den Charakter seines Besitzers.

Handwerk mit Haltung

Was zeitgenössische Schweizer Glaskunst so besonders macht, ist ihre Verbindung aus jahrzehntelangem Know-how und Innovationsgeist. Die Marke Miriam Schnyder ist aus der Schnyder Group hervorgegangen, einem Traditionsunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung in der Glasverarbeitung.

Dieses Fundament erlaubt es, handwerkliche Präzision mit modernster Technik zu verbinden, vom ESG-Sicherheitsglas bis zur nachhaltigen Fertigung nach Schweizer Standards. Schnyder ist zudem Mitglied der Branchenverbände Küche Schweiz und Flachglas Schweiz, ein Zeichen für Qualität, Verantwortungsbewusstsein und Vernetzung.

Doch technisches Können allein genügt nicht. Wichtig ist die Haltung, die dahintersteht: Weg vom reinen Produktdenken, hin zu einem bewussten Lebensstil. Wer Glaskunst von Schnyder in seinem Zuhause integriert, entscheidet sich nicht einfach für ein Designobjekt, sondern für ein Unikat, für ein Stück Identität, das sichtbar bleibt.

Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit

In einer Welt, die von schneller Produktion und kurzlebigen Trends geprägt ist, setzt die Manufaktur auf Beständigkeit. Handgemalte Glasobjekte sind nicht nur schön, sondern auch nachhaltig. Ihre Haltbarkeit macht sie zu einer bewussten Investition in Qualität statt Quantität.

Die verwendeten Materialien sind emissionsarm, recyclebar und regional bezogen. So spiegelt sich in jedem Werk auch ein Umweltbewusstsein wider, das über Ästhetik hinausgeht. Ein handgemaltes Glasbild wird nicht ersetzt, weil ein Trend wechselt. Es bleibt Teil des Wohnraums, wächst mit und gewinnt über die Jahre an emotionalem Wert.

Schnyder formuliert es so: „Nachhaltigkeit bedeutet für mich, Dinge zu schaffen, die Menschen über viele Jahre begleiten, im besten Fall über Generationen.“

Sichtbarkeit als Vertrauensbasis

Die Schweizer Glaskunstszene ist traditionell diskret. Viele Manufakturen arbeiten im Hintergrund für Architektur und Innenausbau. Doch Schnyder setzt auf Transparenz und persönliche Präsenz: Ausstellungen, Atelierführungen und Zusammenarbeit mit Designern und Architekten schaffen Nähe.

Dieser offene Dialog mit den Kunden baut Vertrauen auf und verdeutlicht, dass hinter der Marke echte Menschen, echte Geschichten und echtes Handwerk stehen.

Mehr als Oberfläche – ein neues Raumgefühl

Glaskunst verändert nicht nur Wände. Sie verändert die Wahrnehmung eines Raumes. Durch Farbe, Licht und Reflexion entstehen neue Tiefen. Ein bemaltes Glas wirkt tagsüber anders als am Abend, im Kunstlicht anders als im Sonnenlicht.

So verwandelt sich ein Badezimmer von einem reinen Funktionsraum in einen Ort der Ruhe. Eine Küchenrückwand wird zum Blickfang, der den Alltag veredelt. Glas trennt Räume, ohne sie zu verschließen, es schafft Offenheit, ohne Kälte, eine Balance, die heute zunehmend gesucht wird.

Dabei geht es nicht um Opulenz, sondern um Präzision: die richtige Farbe, das passende Motiv, das Spiel zwischen Transparenz und Deckung. Hier zeigt sich die gestalterische Autorität von Miriam Schnyder, die jedes Werk individuell auf seine Umgebung abstimmt.

Einzigartig wie der Mensch dahinter

Am Ende steht eine Botschaft, die über Designtrends hinausweist: „Du bist einzigartig – gönn dir etwas Einzigartiges.“ Diese Philosophie fasst zusammen, worum es in der zeitgenössischen Glaskunst eigentlich geht: um Individualität, Wertschätzung und die Verbindung zwischen Kunst und Alltag.

Wenn Glas zur Leinwand wird, entsteht mehr als nur Dekoration. Es entsteht Identität im Raum: eine stille, doch kraftvolle Form des Ausdrucks, die nur durch echtes Handwerk und künstlerische Integrität möglich ist.

Miriam Schnyder ist Glasmalerin, Unternehmerin und Gründerin von Art X on Glass. Mit ihrer innovativen Technik der Hinterglasmalerei verwandelt sie Glasflächen in individuelle Kunstwerke für Wohn- und Arbeitsräume. Jedes Stück ist ein Ausdruck von Persönlichkeit, Stil und Haltung – bewusst geschaffen als Gegenentwurf zu standardisierter Innenarchitektur. Ihre Werke entstehen in Handarbeit in der Schweiz und verbinden Ästhetik mit emotionaler Tiefe.

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