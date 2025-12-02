Wenn die Zeitmonster kommen

Eine fantasievolle Geschichte über das Warten, Träumen und Erwachsenwerden

Zug, 2025. – Mit „Warum Karl immer keine Zeit hat“ veröffentlicht die Autorin Franziska Thaufelder im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft ein warmherzig illustriertes Kinderbuch über das wohl wichtigste Thema unserer Zeit: den Umgang mit der Zeit selbst.

Der zehnjährige Karl versteht einfach nicht, warum ihm die Zeit ständig davonläuft. Mal ist es das Fußballtraining, mal das Abendessen – irgendetwas kommt immer dazwischen. Auf seiner Suche nach Antworten begegnet Karl sprechenden Tieren, seinem weisen Opa – und den geheimnisvollen Zeitmonstern, die unsere verlorenen Minuten und Stunden stehlen.

Mit liebevoller Sprache, Humor und einer Prise Magie erzählt Thaufelder eine Geschichte über Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und das bewusste Erleben des Moments. Unterstützt wird der Text durch die farbenfrohen, lebendigen Illustrationen von Isa Fischer, die Karls Welt und ihre kleinen Wunder auf poetische Weise zum Leben erwecken.

Das Buch richtet sich an Kinder ab acht Jahren, lädt aber auch Eltern und Großeltern ein, gemeinsam über das Vergehen der Zeit und das Glück des Augenblicks nachzudenken.

Buchdetails

Titel: Warum Karl immer keine Zeit hat

Autorin: Franziska Thaufelder

Illustrationen: Isa Fischer

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft (Ein Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

ISBN: 978-3-03831-361-8

Umfang: 40 Seiten, farbig illustriert

Erscheinungsjahr: 2025

Ort: Zug, Schweiz

Web: www.deutsche-literaturgesellschaft.de

Autorinnenwebsite: www.fantasiefutter.de

Über die Autorin

Franziska Thaufelder, geboren 1963 in West-Berlin, studierte Lehramt in Bremen und arbeitete viele Jahre mit Kindern und Jugendlichen. Ihre Leidenschaft, Fantasie zu fördern und Geschichten zu erzählen, führte sie schließlich zurück zum Schreiben. Nach ihrem erfolgreichen Kinder-Fantasyroman von 2020 widmet sie sich nun mit „Warum Karl immer keine Zeit hat“ dem Phänomen Zeit – auf poetische, kluge und kindgerechte Weise

