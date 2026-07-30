Wenn die Angst vor der Hitze wächst

Coaching gibt Halt und neue Perspektiven

Die Sommer werden heißer. Hitzewellen dauern länger und viele Menschen spüren, dass sich etwas verändert. Während die einen den Sonnenschein genießen, wächst bei anderen die Sorge. Aus einem unguten Gefühl wird Unsicherheit. Aus Unsicherheit kann Angst entstehen – und manchmal sogar eine Phobie. Die Angst, das Haus zu verlassen, einen Kreislaufzusammenbruch zu erleiden oder der Hitze schutzlos ausgeliefert zu sein, bestimmt plötzlich den Alltag.

Diese Gefühle sind real. Sie verdienen Verständnis und einen geschützten Raum, in dem sie ausgesprochen werden dürfen – ohne bewertet zu werden.

Genau hier setzen Coaches der HELP Akademie an. Sie begleiten Menschen dabei, ihre Ängste ernst zu nehmen, sie besser zu verstehen und Schritt für Schritt neue Sicherheit zu entwickeln. Coaching bedeutet nicht, Sorgen kleinzureden. Es bedeutet, Ressourcen zu entdecken, belastende Gedanken zu hinterfragen und individuelle Strategien zu entwickeln, um wieder handlungsfähig zu werden.

Gemeinsam können Wege entstehen, den Alltag trotz hoher Temperaturen aktiv zu gestalten: realistische Einschätzungen treffen, hilfreiche Routinen entwickeln, Entspannungstechniken nutzen und den Blick wieder auf das richten, was möglich ist. Oft hilft schon das Wissen, nicht allein zu sein und jemanden an der Seite zu haben, der zuhört, stärkt und Mut macht.

Die Ausbildung zum Coach an der HELP Akademievermittelt genau diese Kompetenzen. Mit Empathie, professionellen Methoden und einer wertschätzenden Haltung begleiten Coaches Menschen durch belastende Lebenssituationen. Sie schenken Orientierung, fördern Selbstvertrauen und helfen dabei, neue Zuversicht zu gewinnen – auch in Zeiten, die von Unsicherheit geprägt sind.

Denn Angst muss nicht das letzte Wort haben. Mit der richtigen Unterstützung kann aus Ohnmacht wieder Selbstvertrauen wachsen. Jeder kleine Schritt zählt. Und manchmal beginnt Veränderung genau in dem Moment, in dem ein Mensch spürt: Ich bin mit meiner Angst nicht allein.

Haben Sie selbst erlebt, dass die zunehmenden Hitzewellen Ängste oder Unsicherheiten auslösen – bei sich oder bei Menschen in Ihrem Umfeld? Teilen Sie Ihre Erfahrungen oder Gedanken in den Kommentaren. Ihr Beitrag kann anderen Mut machen und zeigen: Gemeinsam finden wir Wege, mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen.

Die HELP-Akademie München ist geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

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