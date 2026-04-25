Wenn der Referent ausfällt

Workshop – der Facility-Manager packt aus

Am 16. April 2026 feierte Stefan Häseli mit seinem neuen Business-Comedy-Programm im Kleintheater Schaffhausen Bühnenpremiere. Das Theater war praktisch ausverkauft, die Stimmung hervorragend – und das Publikum zeigte sich von Beginn weg begeistert. Was als vermeintlich ganz normale Vorbereitung für einen Vortrag beginnt, entwickelt sich rasch zu einem ebenso pointierten wie unterhaltsamen Abend über die Absurditäten der modernen Arbeitswelt.

Auf der Bühne steht zunächst kein grosser Referent, sondern ein Facility-Manager. Er richtet die Bühne ein, prüft die Technik, bereitet alles für den angekündigten Referenten vor. Doch dann kommt der Anruf: Der Referent wird nicht erscheinen. Was nun? Nach kurzem Zögern übernimmt der Mann im Hintergrund selbst das Mikrofon. Anfangs noch etwas unbeholfen, wächst er immer mehr in seine neue Rolle hinein – bis er sich förmlich in einen Flow spielt.

Was folgt, ist eine ebenso witzige wie treffende Reise durch die Welt der Firmen, Berater, Sitzungszimmer und Managementfloskeln. Mit feinem Humor erzählt der Facility-Manager, was er bei Referenten, in Unternehmen und auf Business-Bühnen alles erlebt hat. Dabei geht es um eine Du-Kultur mit Übergangsfrist, um urkomische Zahlenspielereien, um Kennzahlen, die alles erklären sollen, und um den festen Glauben, dass nur zählt, was messbar ist. Der Humor entsteht dabei nicht durch laute Pointen, sondern durch genaue Beobachtung: Man lacht, weil man vieles erkennt.

Ein zentrales Thema des Programms ist die Kommunikation. Stefan Häseli zeigt auf amüsante Weise, wie Kommunikation in Unternehmen manchmal mehr verschleiert als klärt. Da wird kommuniziert, informiert, abgeholt, mitgenommen und transformiert – und trotzdem weiss am Ende niemand genau, worum es eigentlich geht. Gerade diese seltsamen Blüten der Kommunikation werden im Programm mit viel Sprachwitz und einem sicheren Gespür für Zwischentöne auf die Bühne gebracht. Kommunikation wird hier nicht doziert, sondern gespielt, gespiegelt und humorvoll entlarvt.

Auch die Digitalisierung bekommt ihr Fett weg. Sie macht im Programm nicht alles schneller, sondern vor allem komplizierter. Tools, Prozesse und Systeme versprechen Effizienz, erzeugen aber oft neue Umwege. Der Facility-Manager beobachtet diese Entwicklungen aus einer ganz eigenen Perspektive: nicht von oben aus der Teppichetage, sondern aus dem Maschinenraum des Unternehmens. Genau darin liegt die Stärke des Abends. Der Referent, der eigentlich hätte auftreten sollen, fehlt – doch der unfreiwillige Ersatz-Referent bringt am Ende mehr Wahrheit auf die Bühne, als es manche Hochglanzpräsentation je könnte.

Mit seinem Business-Comedy-Programm hält Stefan Häseli dem Business-Wahnsinn einen unterhaltsamen Spiegel vor. Humor, Kommunikation und satirische Beobachtung verbinden sich zu einem Abend, der leicht wirkt, aber klug gebaut ist. Das begeisterte Publikum in Schaffhausen dankte es mit viel Applaus. Die Premiere zeigte eindrücklich: Wenn ein Referent ausfällt, kann das manchmal das Beste sein, was einem Abend passieren kann.

Business-Comedian

Kontakt

Business-Comedy – Stefan Häseli

Stefan Häseli

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9200 Gossau SG

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