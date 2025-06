Wenn der große Tag zu kippen droht

Kathrin Dell-Lenz launcht „Dein Hochzeitsretter“ den ersten Notfallservice der Hochzeitsbranche

Plötzliche Dienstleister-Ausfälle, kurzfristige Absagen oder Logistikchaos – was tun, wenn der Hochzeitstag ins Wanken gerät?

Die erfahrene Hochzeitsrednerin und Branchenexpertin Kathrin Dell-Lenz liefert ab sofort eine Lösung, die es so im deutschsprachigen Raum noch nie gab:

Mit „DeinHochzeitsretter“ startet sie einen einzigartigen Notfallservice für Hochzeitspaare und Dienstleister – organisiert, durchsetzungsstark, rund um die Uhr erreichbar und nur eine Telefonnummer entfernt.

Ein Anker im Ausnahmezustand – pragmatisch und verlässlich

Ob DJ ausfällt, Floristik nicht geliefert wird oder ein anderer Dienstleister spontan absagt –

DeinHochzeitsretter bietet Soforthilfe vor dem Start des Hochzeitstages:

telefonisch, digital oder direkt mit Einsatz vor Ort.

Hinter dem Service steht ein eingespieltes Netzwerk aus erfahrenen Wedding Professionals, das kurzfristig einspringt, ersetzt und unterstützt – um alles dafür zu tun, dass der Hochzeitstag wie gewünscht stattfinden kann.

Der Fokus liegt auf konkretem Handeln und emotionalem Beistand: vermitteln, organisieren, stabilisieren. Damit sich das Hochzeitspaar weiter auf die Vorfreude konzentrieren kann.

Innovativ im Konzept – professionell in der Umsetzung

„Dein Hochzeitsretter“ funktioniert niedrigschwellig und schnell:

Über Instagram @deinhochzeitsretter oder die Website www.DeinHochzeitsretter.de lässt sich der Service sofort aktivieren. Hierzu ist lediglich eine kostenlose Registrierung notwendig und das Hochzeitspaar erhält die 24/7 Notfallnummer.

Persönliche Ansprechpartner:innen, ein optionales Planungspaket mit zehn Vorplanungsthemen, regelmäßige Newsletter-Tipps und exklusive Inhalte wie Entspannungsmeditationen oder der #OnlyBride-Club – ein geschützter Raum für Bräute unter sich – machen das Angebot zu einer verlässlichen und ganzheitlich unterstützenden Backup-Lösung für Paare in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dienstleister profitieren doppelt: Mit Dell-Lenz sichern sie nicht nur ihre eigene Leistung ab – sondern bieten ihren Paaren ein umfassendes Ausfallkonzept für alle Gewerke. Ein echtes Plus im Verkaufsgespräch.

Rückenwind aus der Community – und aus der Branche

Der Launch wurde in den sozialen Medien mit großem Interesse aufgenommen.

Besonders auffällig: Die Unterstützung durch einen namhaften Influencer, der das Konzept öffentlich kommentierte mit:

„positivity level 100%!!!!“

Ein deutliches Signal – sowohl von der Community als auch aus dem Markt.

Warum dieser Service jetzt gebraucht wird

Die Nachfrage nach Hochzeiten steigt – genauso wie der Druck.

Kurze Planungsfenster, instabile Verfügbarkeiten und hohe Erwartungshaltungen führen zu Stress und Unsicherheit.

Kathrin Dell-Lenz bringt es auf den Punkt:

„Ein Hochzeitstag kennt keine zweite Chance. Deshalb reicht ein guter Ablaufplan nicht – es braucht auch einen echten Notfallplan.. mit Netz und doppeltem Boden.“

Kathrin Dell-Lenz ist Hochzeitsrednerin, Trainerin und Gründerin der größten deutschsprachigen Hochzeits-Community „Deine TrauFamily“. Sie gestaltet freie Trauungen im In- und Ausland mit Fokus auf Destination Weddings, individuelle Wünsche und inklusive Hochzeiten. 2025 gewann sie den Speaker Award beim Founder Summit und begeisterte bereits beim Internationalen Speaker Slam. Mit Leidenschaft, Authentizität und ihrem Gespür für besondere Momente zählt sie zu den gefragtesten Traurednerinnen im deutschsprachigen Raum.

https://kathrindelllenz.de/

www.DeinTrauredner.de

www.DeineTrauFamily.de

www.DeinHochzeitsretter.de

www.DieTraumanufaktur.de

https://deinhochzeitsretter.de/

Kontakt

TrauAgent GmbH

Kathrin Dell-Lenz

Georgstraße 38

30159 Hannover

0441 55978245



https://deinhochzeitsretter.de

