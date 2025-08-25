„Wenn der Biss nicht passt“ – neues Buch von Nicole Lenz

Zahnärztin Nicole Lenz zeigt, wie Fehlbisse Körper und Leben beeinflussen – und Wege zurück zu Gesundheit und Lebensqualität.

Wer an Kopfschmerzen, Schwindel oder Rückenschmerzen leidet, denkt selten an die Zähne. Doch genau hier setzt das neue Buch „Wenn der Biss nicht passt“ (Mentoren-Media-Verlag) von Zahnärztin Nicole Lenz an. Sie macht sichtbar, wie eng unser Biss mit Körperhaltung, Wirbelsäule und allgemeinem Wohlbefinden verknüpft ist – und warum viele Beschwerden ohne Blick auf den Kiefer nicht dauerhaft verschwinden.

Lenz verbindet fundiertes Fachwissen mit ihrer eigenen Leidensgeschichte. Selbst von einem Bandscheibenvorfall im Kiefergelenk betroffen, kennt sie die Folgen aus erster Hand: ständige Schmerzen, Therapieversuche, Ratlosigkeit. Ihr Weg zurück zur Gesundheit wurde zur Motivation, ein Buch für Betroffene, Ärztinnen und Ärzte sowie alle Gesundheitsinteressierten zu schreiben.

Das Ergebnis: ein aufklärendes, praxisnahes Werk, das komplexe Zusammenhänge verständlich erklärt und Mut macht, neue Wege in der Behandlung zu gehen.

Das erwartet die Leserinnen und Leser:

Verständliche Erklärungen zur Rolle des Kiefers im Zusammenspiel mit dem Körper

Wie Fehlbisse zu Migräne, Rückenschmerzen und Erschöpfung beitragen können

Praxisbeispiele aus der zahnärztlichen Arbeit und persönliche Erfahrungen

Konkrete Hinweise, worauf Betroffene achten sollten und welche Therapiemöglichkeiten bestehen

Nicole Lenz über ihr Buch:

„Ich möchte Menschen die Augen öffnen, die vielleicht schon lange nach Antworten suchen. Manchmal liegt die Lösung dort, wo niemand hinschaut – im Kiefer.“

Bibliografische Angaben:

Titel: Wenn der Biss nicht passt

Autorin: Nicole Lenz

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

VÖ: 25.05.2025

Umfang: ca. 220 Seiten, Softcover

Preis: 20,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-196-1

