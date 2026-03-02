Weniger ist auch gut genug: New Work ohne Druck

Ein neues Buch zeigt, warum Purpose müde machen kann – und was dann wirklich hilft.

Warum sind so viele Menschen erschöpft – obwohl sie „alles richtig“ machen? Sie meditieren, reflektieren, arbeiten agil, sprechen über Purpose und Selbstverwirklichung. Und trotzdem bleibt da dieses leise Gefühl: ein ständiges inneres Reiben. Kein dramatischer Zusammenbruch, eher ein dauerhafter Strom aus Erwartungen, der nie ganz abebbt.

Mit „Weniger ist auch gut genug – Die schöne neue Arbeitswelt zwischen Selbstoptimierung und Burnout“ (KLHE Verlag; Autor: Andrzej Frydryszek, Illustrationen: Letizia Carbone und Kenya Flores) erscheint ein Taschenbuch, das genau dieses Paradox aufnimmt – ohne schnelle Lösungen zu verkaufen. Stattdessen bietet es etwas, das in der modernen Arbeitswelt selten geworden ist: einen Resonanzraum.

Frydryszek schreibt über das, was zwischen den Zeilen vieler New-Work-Postings mitschwingt: die Pflicht zum Glück, der subtile Druck zur Authentizität, die Angst, im Mittelmaß zu verschwinden. Und er stellt eine unbequeme Frage: Was, wenn nicht der Termindruck uns erschöpft – sondern die Erwartung, dabei auch noch sinnerfüllt, positiv und „ganz bei sich“ zu sein?

Das Buch verbindet eine empathische Zeitdiagnose mit psychologischer Tiefenschärfe: innere Antreiber, kulturelle Erlaubnisse, das „ideologische Ich“ – Begriffe, die plötzlich erklären, warum gut gemeinte Programme manchmal zusätzlichen Druck erzeugen. Besonders praxisnah: ein Selbsttest zu fünf neuen Antreibern, der sichtbar macht, welche unsichtbaren Erwartungen in Dir wirken könnten. Die Erkenntnisse treffen – aber sie überfordern nicht. Denn hier geht es nicht um Optimierung. Es geht um Kontakt.

Für Führungskräfte, HR und Coaches liefert das Buch eine wertvolle Perspektive: Mentale Gesundheit beginnt nicht erst beim Burnout, sondern oft viel früher – im Anspruch, sich permanent entwickeln zu müssen. Für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter ist es eine leise, klare Erlaubnis, wieder Mensch zu sein. Und für alle, die gerade müde sind, ohne „krank“ zu sein, könnte es der Satz sein, der hängen bleibt: Weniger ist auch gut genug. Was das im Alltag wirklich bedeutet? Genau dort wird es spannend.

Jetzt entdecken: Das Taschenbuch ist seit 18. Februar 2026 erhältlich. Wenn Du Dich in den beschriebenen Spannungsfeldern wiedererkennst, lies die ersten Seiten – und beobachte, was sich innerlich bewegt. Vielleicht ist das keine Lösung. Aber es könnte der Anfang von etwas Ehrlichem sein.

Über den Autor:

Andrzej Frydryszek schreibt über die menschliche Seite moderner Arbeitswelten – dort, wo Kultur, Psyche und Sinnfragen sich berühren. Mit feinem Gespür für gesellschaftliche Dynamiken und psychologische Tiefe lädt er dazu ein, weniger zu verbessern und mehr zu verstehen.

