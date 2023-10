Welttag der seelischen Gesundheit

Singen – Vom 10. bis zum 20. Oktober findet die Woche der seelischen Gesundheit statt, welche auf das vielfältige psychosoziale Hilfsangebot in Deutschland aufmerksam machen möchte. Vor diesem Hintergrund bietet die BEE Medic GmbH am 11. Oktober um 19 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema Neurofeedback und Angst(störung) an.

Das Motto der diesjährigen Aktionswoche lautet “Zusammen der Angst das Gewicht nehmen” und setzt sich mit der Thematik der Ängste in Krisenzeiten auseinander. Spätestens seit der omnipräsenten Corona-Pandemie und der Vielzahl an gesellschaftlichen Krisen, die sich daraus ergaben, rückt eine Auseinandersetzung mit dem Thema Ängste stärker in unsere gesellschaftliche Mitte.

Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat das Ziel, auf die unterschiedlichen Strategien zur Bewältigung und auf das vielfältige psychosoziale Hilfsangebot in Deutschland aufmerksam zu machen sowie zum gemeinsamen Austausch und gegenseitiger Unterstützung aufzurufen. Dabei sollen mentale Krankheiten außerdem entstigmatisiert werden.

Diesem Vorhaben schließt sich die BEE Medic GmbH in diesem Jahr erneut an und stellt im Rahmen der Aktionswoche Neurofeedback als Therapiebaustein vor. Teilnemende erwartet ein spannendes Gespräch mit Neurofeedback-Expertin Dr.rer.nat. Meike Wiedemann. Sie erklärt, wie Neurofeedback funktioniert, für welche Symptome und Indikationen es sich eignet und wie Neurofeedback in der Praxis angewendet wird. Vor dem Hintergrund des diesjährigen Mottos wird anschließend beleuchtet, welche Rolle Angst(störungen) in der Therapie spielt und wie Neurofeedback dabei eingesetzt werden kann. Dabei wird Dr. Wiedemann auch von ihren persönlichen Erfahrungen mit Neurofeedback sowie dessen Einsatz bei Angststörungen berichten.

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Eine Anmeldung ist über die Webseite der BEE Medic GmbH möglich: https://beemedic.com/de/infotage

