Kosten sparen beim Containerdienst

Berlin, 30. Oktober 2023. Anlässlich des Weltspartages 2023 möchte DINO Containerdienst Berlin darauf hinweisen, wie Verbraucher bei der Abfallentsorgung erheblich Geld sparen können. Der Abfallentsorgungsbetrieb bietet umfassende Containerdienstleistungen zu Pauschalpreisen an, die Containeraufstellung, Containerabholung, fachgerechte Abfallentsorgung und eine großzügige Containerstellzeit von 7 Tagen beinhalten. Zudem sind die saisonalen Aktionsangebote von DINO eine weitere Möglichkeit, die Kosten für Abfallentsorgung zu reduzieren und günstigere Container zu erhalten.

Was ist der Weltspartag?

Bereits seit dem Jahr 1924 gibt es den Weltspartag. Ins Leben gerufen wurde dieser, um der Bevölkerung bewusst zu machen wie wichtig es ist zu sparen. Mittlerweile dient der Weltspartag vor allem dazu Kindern die Bedeutung von Geld und Sparmöglichkeiten näherzubringen. Diese dürfen sich am 30. Oktober dann wieder freuen, wenn sie ihre hart ersparten Euros zur Bank bringen und dabei nicht nur mehr über das Sparen lernen, sondern auch Geschenke bekommen. Meistens gibt es neue Spardosen, wie das klassische Sparschwein, aber auch viele andere Werbegeschenke wie Rucksäcke, Taschen, Kuscheltiere, Spiele, Kalender, Postkarten, Schulsachen und Bücher. Manche Banken verteilen auch Geschenke für Erwachsene, auch wenn diese meistens in Form von attraktiven Anlegemöglichkeiten eher weniger spannend sind. Aber warum der ganze Aufwand und braucht es überhaupt noch einen Weltspartag? Die Zinsen für Ersparnisse sind oft äußerst niedrig.

Lohnt es sich zu sparen?

„Sparen lohnt sich oft dann am meisten, wenn es am schwierigsten ist.“ Wenn es um das klassische Sparen, im Sinne von Geld bei der Bank anlegen, geht, dann trifft dieser Satz sicher zu. In Zeiten von hoher Inflation und steigenden Zinsen bekommt man zwar endlich wieder etwas für angelegtes Geld, aber überhaupt Geld auf die Seite zu legen fällt schwer. Verantwortlich dafür sind die steigenden Lebenskosten. Darunter versteht man Preise für Nahrung, Wohnen (Kredit, Miete, Betriebskosten), Verkehr (öffentliche Verkehrsmittel, privater PKW) etc., die alltäglichen Dinge des Lebens. Wer es trotzdem schafft, Geld anzusparen, darf sich, nach vielen Jahren mit historisch niedrigen Zinsen, nun auf eine höhere Verzinsung der Ersparnisse freuen.

Containerdienst Preise mit Inklusivleistungen

Geld anzulegen ist nicht die einzige Möglichkeit wie man Sparen kann. Vor allem beim Geld ausgeben kann man sparen, wenn man Angebote wahrnimmt, die über ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen. So wie die Containerservices der DINO Containerdienst Berlin GmbH! Für diese gibt es sowohl kostensparende Pauschalangebote, als auch saisonale Angebote und günstige, rabattierte Preise für Online-Bestellungen. Genau wie bei einer Urlaubsreise ist auch bei der Abfallentsorgung über einen Containerdienst wichtig, was alles im Preis enthalten ist. Sind lediglich die Mietkosten für den Container angegeben, fehlt noch die Anlieferung, Aufstellung und Abholung des Containers, sowie die Kosten für die Entsorgung der Abfälle. Hier muss man dringend darauf achten, dass der Containerpreis ein „all-inclusive“-Pauschalpreis ist. Ansonsten können unangenehme Zusatzkosten nach Abschluss der Leistungen verrechnet werden. Bei DINO verstehen sich alle Preise für die Abfallentsorgung als Pauschalpreise, in welchen sämtliche wichtige Services enthalten sind. So wird der Container an die gewünschte Adresse geliefert, dort aufgestellt, 7 Tage Stellzeit sind ebenfalls immer inkludiert, dann wird der Container wieder abgeholt und alle Abfälle fachgerecht entsorgt.

Passende Angebote zur richtigen Jahreszeit

Je nach Saison fallen vermehrt unterschiedliche Abfallarten an. Während im Frühling und Herbst Grünabfall im Fokus stehen, sind es im Sommer Bauabfälle und im Winter Sperrmüll. Um bei der Abfallentsorgung Geld zu sparen, offeriert DINO günstige Container für die Entsorgung dieser Abfälle zu den jeweiligen Jahreszeiten. Es gibt immer ein Angebot. Derzeit ist die nach DINO Papiertonne in Aktion. Für Neukunden ist die Papiertonne mit 120 Liter Volumen für 12 Monate kostenlos und die 240 Liter für 6 Monate – ohne Leerungsgebühr, ohne Aufstell- und Abholgebühr und ohne Miete.

„Weil wir wissen, wie wichtig das Thema Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit für unsere Kunden ist, möchten wir am Weltspartag auf unsere kosteneffizienten Containerdienstleistungen aufmerksam machen“, sagt Lätitia Miltz, Assistenz der Geschäftsführung bei DINO Containerdienst Berlin. „Unsere Pauschalpreise und saisonalen Angebote sollen Verbrauchern helfen, Geld zu sparen und gleichzeitig umweltbewusst zu handeln.“

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

