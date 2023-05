VAPIANO lädt zu einem einzigartigen Event in Berlin mit Unterstützung von Eventbuddy ein

VAPIANO, eines der bekanntesten Restaurantunternehmen, und Eventbuddy, die moderne Plattform für den Ticketverkauf und das Eventmanagement, haben sich zusammengetan, um einen außergewöhnlichen Weltrekordversuch zu veranstalten. Unter dem Motto „Italian Kiss“ werden am 6. Juli 2023 ab 17 Uhr in Berlin 500 Paare sich jeweils gleichzeitig eine Spaghetti teilen und somit ein einmaliges kulinarisches Ereignis schaffen.

Der Weltrekordversuch findet im Rahmen einer einzigartigen Veranstaltung statt, bei der die Teilnehmer das berühmte „Susi & Strolch“-Erlebnis aus dem gleichnamigen Disney-Film nachempfinden können. Die romantische Szene, in der sich die beiden Hunde eine Spaghetti teilen und sich dabei im Kuss treffen, wird zum Leben erweckt.

Eventbuddy übernimmt dabei die komplette Organisation des Ticketvertriebs und des Eventmanagements. Die Plattform ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Tickets bequem online zu bestellen und digital auf ihrem Smartphone vorzuzeigen. Mit dieser benutzerfreundlichen Lösung können sich die Paare problemlos für den Weltrekordversuch anmelden und ihr Ticket sicher reservieren.

„Wir sind begeistert, für VAPIANO an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen“, sagt Patrick Kämmerer, UBO von Eventbuddy. „Unser Ziel ist es, Veranstalter bei der Durchführung einzigartiger Events zu unterstützen und den Teilnehmern eine reibungslose Ticketerfahrung zu bieten. Der Weltrekordversuch ‚Italian Kiss‘ ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden innovative und unvergessliche Veranstaltungen unterstützen.“

Die Veranstaltung findet im Herzen von Berlin im Hager 4 beim Flughafen Tempelhof statt und

bietet den Teilnehmern nicht nur die Möglichkeit, an dem Weltrekordversuch teilzunehmen,

sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu erleben. Live-Musik, kulinarische

Köstlichkeiten und eine festliche Atmosphäre machen den Tag zu einem unvergesslichen

Erlebnis für alle Beteiligten.

„Der ‚Italian Kiss‘ symbolisiert Liebe, Romantik und die Freude am Teilen von Genussmomenten.

Wir sind gespannt auf die einzigartige Atmosphäre, die entstehen wird, wenn 500 Paare

gemeinsam eine Spaghetti teilen.“

Der Ticketverkauf für den Italian Kiss Weltrekordversuch läuft bereits und Tickets können über

den offiziellen Ticketshop erworben werden. Interessierte können sich unter folgendem Link

anmelden und ihr Ticket sichern:

[VAPIANO Ticketshop Italian Kiss]( https://event-buddy.de/events/vapiano-italian-kiss )

Seien Sie dabei, wenn der Weltrekordversuch „Italian Kiss“ am 6. Juli 2023 in Berlin stattfindet

und tauchen Sie ein in eine Welt voller Genuss, Romantik und kulinarischer Rekorde.

Eventbuddy ist eine All-in-one-Plattform für Event-Veranstalter und -Organisatoren. Dank ständig weiterentwickelter Features und einem erfahrenen Team im Hintergrund können Veranstalter mit Eventbuddy ihr Event in die bestmögliche Form bringen – von der Planung und Organisation über den Ticketverkauf bis hin zur Analyse nach dem Event.

