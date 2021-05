WELTREKORD – Siebzehn Kulturen sprühen vor Ideen und Genialität

Umgeben von Sonne, wunderschöner Natur, Rhythmus und Musik führte mich das Leben zum Studieren ins wundervolle Deutschland, und ich bin bis zum heutigen Tag geblieben.

War ich überhaupt bereit für solch ein anspruchsvolles Seminar mit Hermann Scherer? Letztlich ging es um einen Weltrekord… Doch das bin ich! Es gibt nicht nur Sonne in Kolumbien, in Lateinamerika oder auf den Malediven, sondern auch in unseren Herzen.

Ich bin zwar als klassische Sängerin ausgebildet, aber meinen Latina-Rhythmus habe ich im Blut. Ich bin charismatisch, lustig, spontan, verspielt. Ich bringe dich zum Lachen, zum Reden, zum Singen und dazu, dich zu bewegen und zu tanzen. Ich unterstütze dich dabei, deine Kreativität zu entfachen und dich zu entfalten, sodass du dein Selbstbewusstsein stärkst und das Beste aus deiner Persönlichkeit herausholst – für deine Arbeit, deine Familie und deinen Freundeskreis.

Ich bin eine temperamentvolle Sängerin mit Herz und Seele, die dich gerne auf deinem Weg begleitet. Ich möchte dich strahlend und echt sehen… Das war und ist unser gemeinsames Ziel: den Menschen eine bessere Welt zu zeigen, sodass sie glücklicher, spontaner und fröhlicher sind und ihr Leben genießen. Genau darum ging es in meinem Hack, also der von mir präsentierten Idee für den Weltrekord. Am 30.05.2021 wurde der 1. Internationale Zoom-Hack-Slam veranstaltet: 312 Teilnehmer, 312 Hacks, 17 Länder, 4 Sprachen.

Moderator war der weltbekannte Hermann Scherer. Insgesamt 312 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und 17 Nationen inklusive der charismatischen und talentierten Sängerin Lorena Madrid nahmen an diesem Weltrekord teil. Während ihrer Redezeit von 60 Sekunden stellte sie ihre inspirierende Idee vor und teilte ihre Botschaft, die sie in die Welt bringen möchte.

Kontakt:

Lorena Madrid

Münchner Str. 2

85640 Putzbrunn

www.LORENAMADRID.com

01525 9359 260

Kunst, Kultur, Bildung, Entertainment , Spaß

