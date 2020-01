Weltrekord geht nach Düren

Automatisierungsexperte Santino Giese gewinnt internationalen Redewettbewerb

Erstmals in München fand das größte internationale Silent Speaker Battle statt. Aus aller Welt – genau genommen aus über 20 Nationen – reisten die Speaker an und sich einem harten Kampf zu stellen. Der gebürtige Dürener Santino Giese setzte sich als als einer der Gewinner durch.

Silent – was? Der internationale Silent Speaker Battle ist ein neues Speaker-Event, das von Top-Redner, Coach und Autor Hermann Scherer entwickelt wurde. In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen und zu der Musik tanzen, standen in München zeitgleich jeweils vier Speaker auf der Bühne. Während sie parallel Ihren komprimierten Vortrag hielten, konnten die über 250 internationalen Zuhörer jeweils nur einen von ihnen hören. Denn das Publikum hatte Kopfhörer aufgesetzt und konnte sich per Knopfdruck für den Kanal mit ihrem favorisierten Redner entscheiden. Rot, blau, gelb oder grün leuchteten entsprechend der Kopfhörer auf und tauchten den Saal in ein stimmungsvolles Licht.

Die Teilnahme an dem Silent Speaker Battle ist eine echte Härteprüfung und verlangt den internationalen Speakern Nerven wie Drahtseile ab. Eine besondere Herausforderung ist, dass die Redner zeitgleich gegen drei weitere Speaker ansprechen müssen – die Bedingungen sind also alles andere als leicht. “Einen Vortrag unter diesen Bedingungen zu halten, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.” so Hermann Scherer.

Santino Giese trat als Experte für Automatisierung in dem Redewettbewerb an. “Es lag mir am Herzen aufzuzeigen, wie man privat – aber insbesondere beruflich – Zeit durch Automatisierung einspart.”, erläuterte Santino Giese seine Motivation zur Teilnahme am größten internationalen Redewettbewerb.

Santino Giese ist Speaker und Experte für Automatisierung. Als gelernter Fachinformatiker und Betriebswirt beschäftigt er sich seit 20 Jahren mit Digitalisierung und über 5 Jahren mit Automatisierung.

Kontakt

santino-giese.com

Santino Giese

Glockenblumenweg 131

12357 Berlin

030629385910

buero@santino-giese.com

http://www.santino-giese.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.