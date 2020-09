Weltneuheit im Kampf gegen Corona: Hochwirksame Luft- und Raumdesinfektion erstmals mit einem Gerät

Bielefelder Unternehmen bringt neuartiges Plasma-Desinfektionsgerät nach Deutschland

Die Corona-Pandemie hat unser Leben im Alltag und unsere Arbeitswelt nachhaltig verändert. Wie können wir uns wieder ohne Gesundheitsrisiken begegnen? Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt unter anderem durch Aerosole. Mit einer umfassenden Luft-, Raum- und Oberflächendesinfektion können Viren zuverlässig und umweltfreundlich in geschlossenen Räumen bekämpft werden.

PLAZE SAFE W ist das weltweit einzigartige Produkt, das sieben bewährte Technologien aus Luft-, Raum- und Oberflächendesinfektion in einem Gerät vereint. Hightech aus Medizin-, Reinraum- und Weltraumtechnik leisten beim PLAZE SAFE W eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung und damit eine effiziente Handhabe gegen die Verbreitung von Viren, Bakterien, Milben, Feinstaub, Pilze, Pollen, Kleinpartikeln und Gerüchen. Bis zu 99,9 % der Viren können dabei unschädlich gemacht werden.

PLAZE SAFE W beinhaltet als einziges derzeit erhältliches Gerät sieben herausragende Komponenten in Kombination, die einzeln bereits wissenschaftlich erprobt und in der Praxis bewährt sind:

– Dreifach Filter (PP-Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter)

– Photokatalyse (Speziallicht und Katalysator)

– UV-C Licht (zwei UV-C Quellen)

– Ozon Licht (Ozonlampe aus hochreinem Quarz)

– Plasma Ionisator (erzeugt ein Hochspannungs-Plasmaentladungsfeld)

– RCI Zelle (katalytische Strahlungsionisation)

– Ozon Generator (erzeugt Ozon zur Luft- und Oberflächendesinfektion)

Die Anwendung des PLAZE SAFE W ist denkbar einfach. Das Luft- und Raumdesinfektionsgerät kommt in einem schlanken, eleganten Edelstahlgehäuse und wird flach an Wand oder Decke montiert. Im Dauerbetrieb filtert und desinfiziert PLAZE SAFE W permanent die Luft. Dabei macht das Gerät so gut wie kein Geräusch und stößt keinerlei Nebenprodukte aus. In ungenutzten Zeiten, z.B. nachts in Büroräumen, schaltet PLAZE SAFE W auf Wunsch automatisch in den Ozonmodus und desinfiziert sämtliche Oberflächen des ganzen Raumes. Eine intelligente Abschaltautomatik stoppt die Desinfektion sobald Menschen den Raum betreten und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Das staatliche Korea Testing Laboratory (KTL) hat die Wirksamkeit und Sicherheit des PLAZE SAFE W überprüft und bestätigt.

“Mit PLAZE SAFE ist wieder sicheres Arbeiten und Wohnen in geschlossen Räumen möglich. Zunächst kam PLAZE SAFE W in Behandlungsräumen von Kliniken zum Einsatz. Inzwischen werden unsere Geräte auch in Botschaften, Vereinen, Tagungsräumen oder in den Wartezimmern von Arztpraxen genutzt”, erklärt Tobias Szyza, Leitung Medizintechnik bei ResQ-Care.

PLAZE SAFE W ist ideal für alle Räume bis 60 ccm. Größere Räume können mit mehreren Geräten versorgt werden. Der Einführungspreis beträgt 4.990 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Der Hersteller ist CU Medical Systems (Südkorea), ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnologie. PLAZE SAFE ist exklusiv über ResQ-Care, die Medizinproduktsparte der APO-CARE Pharma GmbH in Bielefeld zu beziehen. Weitere Informationen unter: https://www.resq-care.de/plasmasterilisatoren/plasmadesinfektion/

Resq-Care ist die Medizinproduktesparte der APO-CARE Pharma GmbH in Bielefeld. Als mittelständisches Familienunternehmen in zweiter Generation leben wir seit vielen Jahren unseren Auftrag, Leben zu bewahren und zu beschützen. Unser Ursprung liegt in der Pharmazie und der Rettungsmedizin. In den letzten 15 Jahren haben wir in Deutschland mit unseren zuverlässigen Defibrillatoren für mehr Sicherheit und Hilfe im medizinischen Notfall gesorgt. Mit unseren Plasmadesinfektoren möchten wir den Menschen mit und nach der Covid19-Pandemie ein sicheres Leben und Arbeiten ermöglichen. Somit verfolgen wir einen konsequenten Weg zum Wohle und Schutz unserer Kunden und Patienten, den wir durch Erkenntnisse der modernen Medizin und der Naturwissenschaften stets weiter ausbauen.

