Weltneuheit: Erstes Hochdurchsatzlabor verknüpft breitflächig Gurgel-PCR Tests mit schnellem Variantennachweis

Stölting-Tochterunternehmen H. i. Competence und Diagnostikunternehmen Ingenium Labs bauen gemeinsam neues COVID-19 Express Testangebot auf.

Der Gelsenkirchener Hygienespezialist H.i. Competence zusammen mit dem Frankfurter Diagnostikunternehmen Ingenium Labs im Kampf gegen die Coronapandemie: Die beiden Unternehmen haben eine Kooperation geschlossen, um Europas größtes PCR Corona-Express Testangebot auf- und auszubauen. Dabei setzen die Partner neben der PCR auf das innovative “M20” MALDI-TOF-Verfahren, das gleichzeitig 20 verschiedene Virusmutationen in einer Probe nachweisen kann.

“Die Spezialisten unserer Cleaning-Sparte beschäftigen sich bereits seit vielen Jahrzehnten mit der Beseitigung von Viren”, sagt Dominik Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group. “Da lag es nahe, unser Wissen zusammenzutragen und zu bündeln, um Lösungen für die mit der Coronapandemie aufgekommenen Hygieneherausforderungen zu entwickeln. Angesichts des aktuellen Testbedarfs haben wir uns entschieden, unser Portfolio gemeinsam mit einem erfahrenen Diagnostikpartner um PCR-Testungen zu erweitern. Hierbei sind wir auf die innovative Arbeit von Ingenium Labs aufmerksam geworden.” erklärt Dominik Mosbacher, der auch Geschäftsführer der H.i. Competence Group ist.

“Ingenium hat bereits im vergangenen Herbst den Gurgel-PCR Express Test in Deutschland und darüber hinaus eingeführt und zu Beginn des Jahres mit der Weltneuheit “M20″ konsequent weiter Geschwindigkeit in die qualitativ hochwertige Corona Diagnostik gebracht. Für uns sind der Infrastruktur Spezialist H.i. Competence und die Stölting Gruppe ideale Partner, da wir gemeinsam mit ihnen in der Lage sind noch mehr Geschwindigkeit beim Testen zu erreichen.”, sagt Dr. Peter Wieloch, Geschäftsführer bei Ingenium Labs.

+++ Schmerzfreie Probenentnahme durch Gurgeln +++

Ingeniums Express Test System basiert auf einem PCR-Gurgeltest, den auch Privatpersonen selbst durchführen können. Dafür werden spezielle Test-Boxen verschickt. Nutzer gurgeln zehn Sekunden und geben ihre Probe in einer Abholstation ab oder lassen sie abholen” so Prof. Dr. Wolfgang Kaminski, Labormediziner und ärztlicher Leiter bei Ingenium Labs.

+++ Verfügbarkeit an jedem Ort +++

“Wir bauen deutschlandweit Teststationen und Drive-In-Testmöglichkeiten auf. Dort wird H.i. Competence neben Antigen-Schnelltests auch die Hi Ingenium Labs PCR-Tests anbieten. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise möglichst vielen Menschen ein schnelles und gleichzeitig hochwertiges Testangebot bieten können”, so Dominik Mosbacher.

+++ Sehr schnelle und präzise Mutantenbestimmung +++

“Es geht um Geschwindigkeit und Qualität”, fügt Dr. Martin Stürmer hinzu. “Mit dem M20 MALDI-TOF-Verfahren identifizieren wir präzise alle relevanten Virusvarianten innerhalb von 24 Stunden.” Stürmer ist führender deutscher Virologe und betreibt das Verfahren in seinem Frankfurter Zentrallabor.

+++ Leistungsfähigkeit +++

Das neue Labor wird in Gelsenkirchen entstehen und strebt 140.000 PCR Tests pro Tag an. Damit wird es zu den weltweit leistungsfähigsten COVID-19 PCR Laboren gehören. “Durch intensives Testen wird Hi Ingenium Labs somit einen Beitrag dazu leisten, dass für alle in Deutschland ein Stück Normalität im Alltag zurückgewonnen wird.”, erläutert Prof. Wolfgang Kaminski.

+++ Zurück zur Normalität +++

Breitflächige PCR Testungen werden neben der Impfung dafür sorgen, dass die Gastronomie, Event-, Veranstaltungs- sowie Reisebranche in die Normalität zurückfinden. Jeder Gast, der einen PCR Test in unserem Hause durchführen lässt, hat für die nächsten 2-3 Tage Sicherheit, könnte in Abstimmung mit der Politik und den Gesundheitsämtern, nachmittags- oder Abends in Bars, Clubs, Restaurants oder ähnlichen – aktuell stark limitierten Einrichtungen verweilen, und Flugreisen sicher und geschützt antreten. “Diese Aktivitäten, welche aktuell in Deutschland so noch nicht flächendeckend möglich sind, wären aufgrund unserer Kapazitäten wieder umsetzbar. Daher unser Appell an alle Ämter und Behörden, welche sich mit dem Thema Gesundheitskonzept befassen: Lasst mit unseren PCR Ergebnissen auch diese Branchen wieder aufleben. Möglich, mit dieser Vorgehensweise und den Kapazitäten, ist es definitiv” schließt Dominik Mosbacher ab.

Die Geschäftsführung des Unternehmens Hi Ingenium Labs besteht aus Dr. Peter Wieloch sowie Dominik Mosbacher. Der ärztliche Leiter des Unternehmens ist Prof. Dr. Wolfgang Kaminski. Die fachliche Schulungen, des Personals an den Teststationen, wird von Dr. Bernhard Müller-Leben durchgeführt.

Weitere Informationen unter: www.hi-ingenium.de

Über Stölting Service Group

Die Stölting Service Group hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1899 zu einem der führenden Anbieter von Serviceleistungen in den Bereichen Security, Personal und Cleaning entwickelt. An ihren deutschlandweit 50 Standorten entwickelt sie individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für und mit den Kunden, damit diese sich besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Ausgezeichnete, zertifizierte Standards sichern dabei die Erfüllung selbst höchster Ansprüche. Bundesweit sind täglich weit über 14.000 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe im Einsatz.

Weitere Informationen zur Stölting Service Group und ihrem Leistungsportfolio unter www.stoelting-gruppe.de

Über H.i. Competence

H.i. Competence ist ein im Jahr 2020 von der Stölting Gruppe gegründetes Tochterunternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen Hygienetechnologien spezialisiert ist. Mittlerweile umfasst die H.i. Competence Group über 7 Unternehmen, welche sich neben Testzentren, Oberflächenbeschichtungen, Luftreinigungssystemen, Nitril-Handschuhen, Laien/ Profischnelltests, Masken sowie weiterer wichtiger Schutzausrüstung und Leistungen täglich befassen. Weitere Informationen unter: www.hi-competence.com

Über Ingenium Labs

Ingenium Labs wurde 2020 von den Laborexperten Prof. Dr. med. Wolfgang Kaminski, Dr. med. Peter Wieloch, Dr. med. Bernhard Thiele, Sandra Gilbert und dem Bioinformatiker Dr. Behrooz Torabi gegründet. Das Unternehmen verbindet modernste labormedizinische Diagnostik mit optimierter Logistik und einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur. Ingenium setzt damit Standards für moderne patientennahe Diagnostik. Mehr Informationen finden Sie auf www.ingenium-labs.de

