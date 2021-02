Weltmarktführer Universal Robots lädt zur COBOT EXFERENCE

Virtuelle Messe vom 23.-25. März 2021

Vorträge, Austausch und Netzwerk: Virtuelle Messe und Konferenz von Universal Robots geht in die zweite Runde

München, 18. 02. 2021 – Nach dem großen Erfolg der ersten virtuellen Messe und Konferenz in 2020 lädt Universal Robots (UR) auch dieses Jahr wieder zur COBOT EXFERENCE. Vom 23. bis 25. März 2021 treffen sich erneut die hellsten Köpfe aus der Welt der kollaborativen Robotik, um sich in zahlreichen Vorträgen, Einsteiger-Demos, exklusiven Gesprächsrunden und praxisnahen Webinaren auszutauschen.

“Gemeinsam durchstarten, statt allein zu werkeln” – das Motto der diesjährigen COBOT EXFERENCE steht ganz im Zeichen der Zusammenarbeit. Das dreitägige virtuelle Event ist Vortragsraum, Lehrwerkstatt und Dialogforum zugleich und informiert über die vielfältigen Möglichkeiten durch den Einsatz von Cobots. Ob es nun um Inspiration oder konkrete Ansätze zu Optimierung der Produktion geht – Besucher erhalten auf der COBOT EXFERENCE passende Tipps und Erfahrungswerte von echten Unternehmen.

Darüber hinaus findet sich auf der virtuellen Messe viel Raum für Diskussionen mit Cobot-Profis aus verschiedenen Anwendungsbereichen der kollaborativen Robotik. Dazu gehören unter anderem Empfehlungen, wie sich Anwendungen zum Leben erwecken und Stolpersteine bereits zu Beginn der Integration eliminieren lassen.

Umfassendes Rahmenprogramm: Branchen-Insights und Praxistipps

Interessierte dürfen sich für alle drei Vormittage auf ein spannendes Live-Programm aus Branchenvorträgen, Erfahrungsberichten und Diskussionsrunden freuen.

Namhafte Sprecher aus der Branche skizzieren in ihren Präsentationen, wie die Produktion der Zukunft aussehen könnte, und zeigen, wie Cobots Unternehmen dabei unterstützen. So referiert etwa DI Dr. Mathias Brandstötter von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH über das Potenzial der Mensch-Roboter Kollaboration zur Flexibilisierung von Arbeitssystemen. Den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt auch Prof. Dr. Martina Mara, Professorin für Robopsychology, die in ihrem Vortrag die Akzeptanz von Cobots thematisiert. Die Branchenexperten Prof. Dr. Ing. Andreas Syska (Hochschule Niederrhein) und Dr. Thomas Ramge skizzieren dagegen zukünftige Management- und Produktionsszenarien, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) und neuen Technologien, erst ermöglicht werden können. Ergänzend dazu stellt Dr. Ing. Christian Henke vom Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM innovative Fallbeispiele mit Cobots vor und erläutert, wie diese auch in der eigenen Produktion realisiert werden können.

Die Nachmittage der COBOT EXFERENCE stehen im Zeichen der Entwicklung von Cobot-Anwendungen. Teilnehmer können die Experten von Universal Robots per (Video-)Chat mit Fragen konfrontieren und sich mit anderen Besuchern austauschen.

“Die überwältigende Resonanz im vergangenen Jahr hat uns in der Entscheidung bestärkt, dass sich das Thema kollaborative Robotik auch virtuell perfekt ins rechte Licht rücken lässt. Die COBOT EXFERENCE bringt Einsteiger, Anwender und Kenner zusammen, um neue Potenziale in der Produktion zu heben”, so Andrea Alboni, Regional Sales Director Western Europe.

Zur Teilnahme ist lediglich eine Registrierung über https://www.universal-robots.com/de/cobot-exference-2021/ erforderlich.

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexiko. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Andrea Alboni

Baierbrunner Straße 15

81379 München

089 1218972-0

ur.we@universal-robots.com

http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77

universalrobots@maisberger.com

http://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.