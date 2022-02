Weltmarktführer Bürkert realisiert schnellen SAP S/4HANA-Umstieg

Durch selektiven Transformationsansatz werden echte Business-Mehrwerte geschaffen

Heidelberg, 24. Februar 2022 – Bürkert Fluid Control Systems aus Ingelfingen bei Heilbronn (544 Mio. Euro Jahresumsatz, mehr als 3.000 Mitarbeiter), Weltmarktführer für Mess-, Steuer- und Regelungssysteme für Flüssigkeiten und Gase, hat den reibungslosen Umstieg auf SAP S/4HANA realisiert. Bürkert hat sich für den Selective Transition-Ansatz entschieden und damit die Umstellung massiv beschleunigt. Kurze Projektlaufzeit, umfassender Mehrwert – das sind die Vorteile dieser Herangehensweise. Dabei wurden einige zentrale strukturelle Änderungen vorgenommen und wichtige Innovationen realisiert: Das Projekt umfasste die Harmonisierung von 25 alten Kostenrechnungskreisen und des Kontenrahmens, die New-G/L-Implementierung, die Einführung der neuen Anlagenbuchhaltung, die Einführung der Konzernwährung und des Material-Ledgers. Historische Daten wurden ab 2018 ins neue System mitgenommen.

Der Umstieg in die neue SAP-Welt erfolgte im Big Bang minimal-invasiv an einem Wochenende – ohne Ausfallzeit der operativen Systeme. „Es war ein erfolgreicher Switch, alle Kernprozesse liefen sofort reibungslos. Wir konnten nahtlos mit S/4 starten. Auch das Management ist sehr zufrieden mit dem Projektergebnis und der schnellen Umsetzung“, erklärt Steffen Jäger, Programmleiter für die Transformation bei Bürkert. Das Thema Business Continuity war für Bürkert zentral und das Near-Zero-Downtime-Verfahren war nur mit dem richtigem Migrationsansatz realisierbar. Selective Transition bot die Chance auf einen Technologiewechsel in Höchstgeschwindigkeit, ohne auf Innovationen oder Verbesserungen auf Prozessebene zu verzichten.

Enterprise Transformer als Erfolgsgarant für den selektiven Ansatz

Möglich wurde der schnelle Übergang vor allem durch cbs ET Enterprise Transformer for SAP S/4HANA. cbs ET ist die weltweit erste umfassende Standardsoftware für die ganzheitliche SAP- Datentransformation und gleichzeitig Motor und Erfolgsgarant für den selektiven Ansatz. Steffen Jäger unterstreicht: „Was uns sehr geholfen hat, war der revolutionäre Ansatz in Kombination mit dem Enterprise Transformer. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, lieber mit einem erfahrenen Berater zusammenzuarbeiten, der eine leistungsfähige Transformationssoftware hat und diese auch selbst entwickelt hat.“

„Der selektive Ansatz hat sich als Standard-Umstiegsverfahren bewährt. Im Sinne des Fast-Value-Gedankens haben wir in sehr kurzer Zeit echte Business-Mehrwerte für den Kunden geschaffen“, erklärt cbs-Projektleiter Wolfgang Schleker.

Unternehmensweit einheitliche Prozesse im Finance-Bereich

Bürkert arbeitet mit einem SAP-System und einem Mandanten, in dem zuvor 53 Buchungskreise aktiv waren, und das global verteilt. Die 36 Niederlassungen und die Beteiligungen innerhalb Deutschlands hatten in der Vergangenheit zum Teil eigene Konten. „Es war strategisch wichtig für uns, das komplette Finanzsystem zu harmonisieren und unternehmensweit einheitliche Prozesse zu etablieren. Insgesamt 49 Buchungskreise wurden selektiv aus dem ECC nach S/4 mitgenommen, 25 alte wurden in einen neuen Kostenrechnungskreis harmonisiert. Jetzt verfügen wir über die nötige Transparenz“, sagt Projektchef Jäger.

„Im Controlling ist es um einiges einfacher, weil wir die Daten schneller und granularer aufbereiten und zur Verfügung stellen und zudem weltweit besser vergleichen können. Das ist ein echter Benefit“, verdeutlicht Jäger.

Der Projektleiter betont: „Wir wissen, dass der Beratermarkt leergefegt ist und die S/4-Experten in der SAP-Community langsam knapp werden. Daher sind wir froh, dass wir mit sehr erfahrenen Beratern zusammenarbeiten konnten, die für dieses ambitionierte Projekt auch nötig waren.“

„Dadurch, dass parallel noch ein großes Business Process Engineering Programm läuft, sind wir in der glücklichen Lage, die Innovationen, die aus diesem Vorhaben kommen, in einem zukunftsorientierten System umsetzen zu können. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, von dem wir jetzt profitieren. Zudem schwebt nicht mehr das Damoklesschwert über uns, noch auf S/4 gehen zu müssen, weil die Wartung der alten Plattform ausläuft“, erklärt IT-Experte Jäger.

Erfolgreiches Transformationsprojekt via Online-Kooperation

Das Projekt hat durch die anhaltende Pandemie zu 99 Prozent remote stattgefunden, gerade in der Zusammenarbeit zwischen Bürkert und cbs. „Die enge Kooperation in MS Teams hat tatsächlich super geklappt. Trotz anfänglicher Skepsis: Wir sind das lebende Beispiel, dass es funktioniert“, bilanziert Programmleiter Jäger.

Bürkert ist ein weltweit führender Hersteller von Fluid Control Systems, vom einzelnen Ventil, Sensor oder Regler bis zu kompletten Automatisierungslösungen. Mit einem Portfolio von über 30.000 Lösungen deckt Bürkert als einziger Anbieter alle Komponenten des Fluid Control-Regelkreises ab. Gegründet wurde das Unternehmen 1946. Der Global Player hat weltweit 36 Niederlassungen. Die Kunden des Unternehmens mit Wurzeln in Hohenlohe kommen aus den verschiedensten Bereichen, etwa Automotive, Biotechnologie, Chemie, Elektronik, Energie, Halbleiterindustrie, Maschinenbau, Pharma, Raumfahrt, Textil- und Verpackungsindustrie.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 850 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an neun weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und zehn internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, dem Logistik-Tochterunternehmen und Cloud-Anbieter Leogistics, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

