Weltfrauentag 2023: Frauen sollen endlich an die eigenen Finanzen denken!

Frauen zögern oft zu lange, bevor sie mal an sich denken und ihre eigene Altersvorsorge angehen. Mehr Egoismus ist notwendig. Gold und Silber als inflationsbeständige Anlage bieten einen einfachen Einstieg z.B. bei GoldSilberShop.de.

Wiesbaden, 07.03.2023 Sie kümmert sich um die Familie, die (Schwieger-)Eltern, den

Hund und den Elternbeirat. Neben dem Job und allen anderen Verpflichtungen

kommt die eigene Altersvorsorge oft zu kurz. Dabei ist finanzielle Unabhängigkeit

gerade für Frauen ein wichtiges Thema, nicht zuletzt, da das Einkommen meistens

immer noch geringer ist als bei Männern. Die Bundesagentur für Arbeit hatte Anfang

des Jahres bekanntgegeben, dass schätzungsweise jeder dritten Frau in

Vollzeitanstellung künftig die Altersarmut droht. Umso wichtiger, ist es, das hart

verdiente Geld für die Rente gut anzulegen. Zwar zeigen die Umfragen des deutschen

Aktieninstituts, dass die Zahl weiblicher Anlegerinnen langsam zunimmt, aber laut

einer Umfrage von JP Morgan sind Frauen trotzdem eher Sparerinnen als

Anlegerinnen, nicht zuletzt aus Angst vor komplizierten Anlagen. Laut

Bankenverband legen sogar 44% der Deutschen ihr Geld gar nicht an. Gerade in

Zeiten der Inflation eine sehr hohe Quote.

Dabei muss eine Anlage nicht kompliziert und abstrakt sein. Carmen Wittmer,

Marketingleiterin der SOLIT Management GmbH: „Wer den Einstieg wagen will, dem

bieten sich durchaus auch einfache und sogar greifbare Investitionen als Start in die

finanzielle Unabhängigkeit. Ein Beispiel: physische Edelmetalle. Gold, Silber und

andere Edelmetalle können bei Händlern vor Ort in Filialen oder online auf

renommierten Webseiten wie dem GoldSilberShop.de in Form von Barren oder

Münzen erworben werden. Besonders Gold zeigt sich in Krisenzeiten als

vergleichsweise stabile Investition, nicht zuletzt, da es als begrenzte Ressource einen

eigenen Wert besitzt.“ Barren sind bei gleichem Gewicht meist etwas günstiger als

geprägte Münzen. Münzen können hingegen mit den Jahren neben dem

Materialwert auch noch an Sammlerwert gewinnen. Die Wahl bleibt also

Geschmackssache. Beides gibt es in unterschiedlichsten Größen, hier gilt jedoch die

Faustregel: Je kleiner die Stückelung, desto teurer im Vergleich.

Fehlt für eine große Münze oder einen Barren das nötige Kleingeld? Dann sind

Edelmetall-Sparpläne vielleicht die passende Lösung. So muss nicht die ganze Münze

oder der Barren auf einmal erworben werden, sondern es wird monatlich einfach ein

bestimmter Betrag investiert und man erwirbt die Anteile daran. Beim Testsieger für

Goldsparpläne GoldSilberShop.de geht das bereits ab 50 Euro monatlich und mit

freier Aufteilung zwischen Gold, Silber und Palladium. „Gold und Silber sind für

Frauen eigentlich ideale Geldanlagen – für den Einstieg oder als Absicherung im

Depot. Frauen sollten die Edelmetalle unbedingt für sich entdecken“, so Wittmer.

Über GoldSilberShop.de:

GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine

Marke der Wiesbadener SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unter

www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten, Direktanlagen in

Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passende Lagerlösungen. Als Mitglied

des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt,

regelmäßige Aufklärungsarbeit zum Thema Edelmetall-Investments zu leisten.

Firmenkontakt

GoldSilberShop.de

Tim Schieferstein

Otto-von-Guericke Ring 10

65205 Wiesbaden

06122 5870-58

+49 (0) 6122 58 70-22

http://www.goldsilbershop.de

Pressekontakt

fr financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @SOLIT