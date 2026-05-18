Weltbienentag 2026: ARCOTEL Hotels stark im Bienenschutz

Initiative „Give Bees A Chance“ verbindet Engagement für mehr Biodiversität mit Umweltbildung und positivem Gästeerlebnis

Mit der Initiative “ Give Bees A Chance“ verbindet ARCOTEL Hotels seit über zehn Jahren Bienenschutz, Umweltbildung und gelebte Verantwortung. Zum Weltbienentag rückt die österreichische Hotelgruppe ihr Engagement erneut in den Fokus – und begeistert mit dem neuen ARCO-Bienenpocketbuch bereits die jüngsten Gäste.

Wien, 18. Mai 2026 Was 2015 als persönliches Herzensprojekt von Dr. Renate Wimmer, Eigentümer der ARCOTEL Unternehmensgruppe, begann, ist bis heute zu einer beachtlichen Initiative mit messbarer Wirkung herangewachsen. Gäste können während ihres Aufenthalts freiwillig auf die tägliche Zimmerreinigung verzichten und damit einen Beitrag zum Umwelt- und Bienenschutz leisten. Bereits 334.889 Hotelgäste (Stand 2025) haben diese Möglichkeit genutzt. Insgesamt konnte ARCOTEL Hotels seit 2015 bereits eine Million Euro für Bienenschutz-, Umweltbildungs- und Forschungsprojekte sammeln. Heute investiert die Hotelgruppe jährlich mindestens 150.000 Euro in nachhaltige Kooperationen.

„Bienen sind keine Randnotiz der Natur. Sie sind eine Grundvoraussetzung für funktionierende Ökosysteme, sichere Ernährung und eine stabile Wirtschaft. Man kann sich das gar nicht oft genug vor Augen führen“, sagt Dr. Renate Wimmer. „Give Bees A Chance ist für uns mehr als ein Programm. Es ist eine Haltung. Wir danken allen Gästen, die diesen Weg mit uns gehen.“

Nachhaltigkeit, die Gäste einbindet

Besonders bemerkenswert ist der Ansatz der Initiative: Nachhaltigkeit ist bei ARCOTEL Hotels keine temporäre Maßnahme, sondern ein dauerhaftes Bemühen, gemeinsam den kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck für künftige Generationen zu hinterlassen. Der freiwillige Verzicht auf die tägliche Zimmerreinigung wird so zu einer einfachen, nachvollziehbaren Entscheidung mit konkretem Nutzen.

Damit entsteht eine Form der Gästebindung, die über klassische Hotelleistungen hinausgeht. Wer in einem ARCOTEL Hotel übernachtet, erlebt Nachhaltigkeit nicht als Zusatzangebot, sondern als Haltung der Marke. Der Honig aus hoteleigenen Bienenstöcken landet am Frühstücksbuffet, Bienenprojekte werden organisiert und Kinder erhalten spielerischen Zugang zum Thema Biodiversität. So wird aus einem Hotelaufenthalt auch ein Moment der Bewusstseinsbildung.

Unter dem Motto #weactgreen tragen zudem alle ARCOTEL Hotels in Österreich und Deutschland das international anerkannte Green Key Zertifikat. Das unabhängig geprüfte Nachhaltigkeitssiegel setzt strenge jährliche Umwelt- und Sozialstandards voraus – vom bewussten Umgang mit Energie, Wasser und Abfall über energieeffiziente Technik bis hin zur Reduktion von Plastik. In jedem Hotel sorgt ein Nachhaltigkeitsbeauftragter dafür, dass diese Standards im Alltag gelebt und weiterentwickelt werden.

Biodiversität auf Hoteldächern und Blumenwiesen

Wie konkret das Engagement wirkt, zeigt unter anderem das ARCOTEL Kaiserwasser in Wien. Dort betreut Bio-Imker Josef Bacher rund 500.000 Bienen auf dem Hoteldach. Der gewonnene Honig wird den Gästen am Frühstücksbuffet serviert und macht Natur im urbanen Kontext unmittelbar erlebbar. Eine aktuelle DNA-Analyse des hoteleigenen Honigs zeigt zudem, wie artenreich der urbane Lebensraum rund um das Hotel ist: 105 verschiedene Pflanzentaxa und 95 Pflanzenarten konnten nachgewiesen werden, darunter Kornblume, Spitzwegerich, Wildrose und Lindenarten.

Auch außerhalb der Hotels unterstützt ARCOTEL Hotels ein starkes Netzwerk aus Wissenschaft, Imkerei, Bildung und Naturschutz. Im Rahmen der Partnerschaft mit BeeWild werden vier Hektar Bienenweide im niederösterreichischen Marchfeld geschützt. Mellifera e.V. bringt Bienenwissen in Stuttgarter Grundschulen, Stadtbienen Berlin verwandelt Brachflächen in blühende Integrationsprojekte, und Schulbienenprojekte in Dresden und Hamburg vermitteln Kindern direkt am Bienenstock, was Artenvielfalt bedeutet. Ergänzt wird das Engagement durch eine Patenschaft für die „Honigbienen“ im Tiergarten Schönbrunn sowie durch die Unterstützung wissenschaftlicher Forschungsprojekte des Naturhistorischen Museums Wien.

5. Edition ARCO-Bienenpocketbuch: kleine Geschichte, große Botschaft

Ein besonderer Fokus liegt seit zwei Jahren auf der Sensibilisierung der jüngsten Hotelgäste. Denn wer Kinder für Natur begeistert, schafft Bewusstsein für die Zukunft. Deshalb erhalten die jüngsten Gäste von ARCOTEL Hotels bereits beim Check-in das ARCO-Bienenpocketbuch. In der fünften Edition rund um die Abenteuer des Bienchens Sina trifft die fleißige Honigbiene auf die Wiesenhummel Hedi. Mit viel Liebe zum Detail wurde das kleine Kunstwerk von der Wiener Künstlerin Brigitta Knoll von Hand gezeichnet und illustriert. Gedruckt auf regionalem, PEFC- und FSC-zertifiziertem Papier, vegan, plastikfrei und mit kindersicheren Klammern ist das Vorlesebuch selbst Teil jener Haltung, die es vermittelt: achtsam, hochwertig und verantwortungsvoll produziert. Denn diese Geschichte ist mehr als ein kleines Geschenk für Kinder. Sie ist ein sympathischer Berührungspunkt zwischen Marke, Gast und Nachhaltigkeit. Sie schafft Gesprächsanlässe in Familien, vermittelt Wissen ohne erhobenen Zeigefinger und macht Biodiversität emotional greifbar.

Ergänzt wird die Geschichte durch das neue digitale Spiel “ Bienchen Sina – The Game„, das auf der ARCOTEL Website oder mittels QR-Code im ARCO-Bienenpocketbuch aktiviert werden kann. Kinder und Erwachsene tauchen darin in Bienchen Sinas farbenfrohe Blumenwelt ein, weichen Hindernissen aus und sammeln Honigtöpfe.

So gelingt es ARCOTEL Hotels, Nachhaltigkeit nicht nur als Pflicht zu vermitteln, sondern als Teil eines positiven positiven Gästerlebnisses spürbar zu machen. Aus Bienenschutz wird Bildung, aus Umweltverantwortung wird Gästebindung und aus einem kleinen Pocketbuch ein starkes Symbol für eine Marke, die Verantwortung ernst nimmt.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe im Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu den größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Mit derzeit 13 Hotels in Österreich und Deutschland positioniert sich ARCOTEL in attraktiven Stadtlagen der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik in Linz wurde am 1. April 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.

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