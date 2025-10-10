Welt der Wunder zeigt: Raben Trans European Germany – Wie ein Hidden Champion Europas Logistik neu denkt

Ausstrahlung: 12. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Wenn Supermarktregale leer bleiben, wird sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt: die komplexen Netzwerke hinter funktionierenden Lieferketten. Einer der Treiber im Hintergrund ist die Raben Group, ein international agierendes Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung in Transport und Logistik. Die neue Welt der Wunder-Dokumentation beleuchtet den deutschen Teilkonzern Raben Trans European Germany – und zeigt, wie er die Branche unter den Herausforderungen von Klimawandel, Digitalisierung und wachsendem Wettbewerbsdruck neu ausrichtet.

Von Familienwerten zum internationalen Netzwerk

Ewald Raben, CEO und Enkel des Firmengründers, erklärt im Film die Entwicklung vom regionalen Anbieter zum europäischen Logistiknetzwerk mit über 13.000 Mitarbeitenden und rund 170 Standorten in 17 Ländern. Trotz dieser Größe ist die Familienstruktur spürbar geblieben: kurze Entscheidungswege, gelebte Nähe zu den Teams und eine Kultur, die Vertrauen bei Mitarbeitenden wie Kund:innen schafft.

Nachhaltigkeit als Standortfaktor

An den Standorten Neutraubling, Herborn und Baden-Baden testet das Unternehmen, wie emissionsfreie Logistik funktioniert: mit Solaranlagen, elektrisch betriebenen Gabelstaplern und Ladeinfrastruktur für E-LKWs. So sollen jährlich über 750 Tonnen CO eingespart werden. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenthema, sondern Teil der Unternehmensstrategie. Neue Standorte denken wir von Anfang an emissionsfrei“, so Ewald Raben.

Digitalisierung im Takt der Warenströme

Während in vielen Branchen Echtzeitdaten noch Zukunftsmusik sind, gehören sie im Güterverkehr längst zum Alltag. Kund:innen von Raben können ihre Lieferungen live verfolgen und erhalten präzise Informationen zu Timing und Status. Digitale Systeme sichern Abläufe, vermeiden Ausfälle – und lassen bewusst Raum für menschliche Entscheidungen dort, wo sie entscheidend sind.

Mehr als Transport: Kontraktlogistik

Neben Transportlösungen baut Raben auch den Bereich Contract Logistics aus: maßgeschneiderte Lager- und Mehrwertdienste, die Kund:innen helfen, komplexe Lieferketten effizient und flexibel zu gestalten. Damit versteht sich das Unternehmen nicht nur als Transporteur, sondern als Full-Service-Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Blick in die Zukunft

Am Ende wird klar: Für Hidden Champions wie Raben bedeutet Verantwortung, heute die richtigen Entscheidungen zu treffen – für morgen. „Die Logistik verändert sich: Sie wird schneller, sauberer, digitaler – und menschlicher“, fasst Raben zusammen.

