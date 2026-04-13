Wellstar-Packaging GmbH beim MultiChannelDay Köln 2026

Verpackungslösungen für den kanalübergreifenden Handel von morgen

Wenn sich am Donnerstag, den 23. April 2026, Branchenvertreter, Händler und Marken zum MultiChannelDay Köln 2026 im RheinEnergieSTADION treffen, ist auch die Wellstar-Packaging GmbH vor Ort. Das Unternehmen nutzt die Veranstaltung, um mit Fachbesuchern über moderne Verpackungskonzepte zu sprechen und hochmoderne Lösungen vorzustellen, die den Anforderungen des vernetzten Handels gerecht werden.

Der Handel bewegt sich längst nicht mehr nur in einzelnen Vertriebskanälen. Stationäres Geschäft, Onlineshop, Marktplätze und Social Commerce wachsen zunehmend zusammen – und mit ihnen steigen auch die Anforderungen an Verpackungen, die Prozesse vereinfachen, wirtschaftlich überzeugen und ein stimmiges Markenerlebnis ermöglichen. Genau hier setzt die Wellstar-Packaging GmbH mit ihren Lösungen an.

Im Fokus des Messeauftritts stehen durchdachte Versand- und Verpackungskonzepte aus Wellpappe, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe effizienter zu gestalten und ihre Logistik zukunftsorientiert aufzustellen. Dabei geht es nicht nur um den sicheren Versand von Waren, sondern auch um Themen wie Handling, Prozesssicherheit, Ressourcenschonung und die passgenaue Einbindung in bestehende Fulfillment-Strukturen.

Der MultiChannelDay bietet für die Wellstar-Packaging GmbH den passenden Rahmen, um mit Entscheidern aus Handel und E-Commerce ins Gespräch zu kommen, Herausforderungen aus der Praxis zu diskutieren und konkrete Lösungsansätze vorzustellen. Der persönliche Austausch mit bestehenden und neuen Kontakten steht dabei klar im Mittelpunkt.

Mit der Teilnahme an der Kölner Veranstaltung unterstreicht die Wellstar-Packaging GmbH ihren Anspruch, Unternehmen im modernen Handel mit leistungsfähigen und anwendungsorientierten Verpackungslösungen zu begleiten.

MultiChannelDay Köln 2026

Datum: Donnerstag, 23. April 2026

Ort: RheinEnergieSTADION, Köln I Stand 7

Weitere Informationen zu unseren Messeauftritten finden Sie unter:

https://www.wellstar-packaging.de/messen

Die Wellstar-Packaging GmbH mit Sitz in Bräunlingen entwickelt und produziert seit mehr als 20 Jahren Verpackungslösungen für den Versandhandel und den E-Commerce. Das Unternehmen ist auf Versandverpackungen aus Wellpappe spezialisiert, die wirtschaftliche Abläufe unterstützen, den Verpackungsprozess erleichtern und nachhaltige Anforderungen berücksichtigen. Neben einem vielseitigen Standardsortiment realisiert Wellstar-Packaging auch individuelle Konzepte für unterschiedliche Branchen und Versandanforderungen. Dank umfassender Erfahrung, hoher Fertigungskompetenz und ausgeprägter Kundenorientierung ist die Wellstar-Packaging GmbH ein verlässlicher Partner für zeitgemäße Versand- und Verpackungslösungen.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH