Wellnessurlaub mit Hund. Exclusives Strandhaus Bernstein bietet Komfort und direkte Nähe zum Ostseebadestrand.

Die ideale Option für einen entspannten Urlaub mit Hund bietet das Strandhaus Bernstein in Seebad Breege. Nur 400 Meter vom feinsandigen, weißen Ostseebadestrand entfernt, punktet das Ferienhaus mit Wellnessfaktor – Sauna und Whirlpool inklusive.

Komfort und Gemütlichkeit im Strandhaus Bernstein

Das Ferienhaus Strandhaus Bernstein bietet ein hohes Maß an Komfort für Urlauber und ihre vierbeinigen Begleiter. Mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern und einer großzügigen Terrasse bietet das Strandhaus Bernstein genügend Platz für entspannte Tage. Ein Kamin sorgt für gemütliche Abende, während die Waschmaschine den praktischen Nutzen im Alltag sicherstellt. Durch das vorhandene Wlan bleibt man stets vernetzt und informiert.

Erholung pur: Sauna und Whirlpool

Wellness und Entspannung sind im Strandhaus Bernstein großgeschrieben. So laden Sauna und Whirlpool im Haus dazu ein, den Alltag zu vergessen und neue Kraft zu tanken. Die ruhige Wohnlage des Hauses unweit des Ostseebadestrandes trägt zudem zu einem erholsamen Urlaub bei.

Entspannter Urlaub am Meer

Das Strandhaus Bernstein liegt nur etwa 400 Meter vom feinsandigen, weißen Ostseebadestrand entfernt. Hier eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten am Meer: Ob surfen, segeln, tauchen oder einfach nur am Strand liegen – der kilometerlange, flache Ostseebadestrand sorgt für Entspannung und bietet Raum für Sport und Spiel.

Urlaub mit Hund im Strandhaus Bernstein

Auch für den Urlaub mit Hund ist das Strandhaus Bernstein bestens geeignet. Die große Terrasse mit Tor ermöglicht sicheres Spielen im Freien. Zusätzlich garantiert der hauseigene PKW-Stellplatz eine unkomplizierte An- und Abreise.

Das Strandhaus Bernstein steht für erholsamen Urlaub am Meer. Mit hohem Komfort und viel Liebe zum Detail schafft das Haus eine Wohlfühlatmosphäre für Mensch und Hund. Jetzt buchen und die Vorfreude auf den nächsten Urlaub genießen.

Urlaub mit Hund, Wellnessurlaub am Strand, Strandhaus Bernstein, Sauna, Whirlpool, Ostseebadestrand

Direktbuchung unter

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/breege?view=roomdetails&roomid=5

