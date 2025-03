Wellness zum Muttertag mit erwinmueller.de

Individuelle Geschenke für eine entspannte Auszeit vom Alltag

Kleine Auszeiten vom Alltag sind wohl das schönste Geschenk für viele Mütter. Mit den Accessoires für entspannte Wohlfühlstunden finden diese Auszeiten auch noch nach dem Muttertag statt. Kuschelweiche Frottiertücher und Bademäntel, edle Bettwäsche, übersät mit Blumen, oder individuell gestaltete kleine Aufmerksamkeiten machen lange Freude. Die Ideen dazu sind zu finden bei erwinmueller.de.

„Herz“-licher Start in den Muttertag

Wie könnte der Muttertag besser beginnen, als mit einem liebevoll gedeckten Frühstückstisch. Die passende Atmosphäre lässt sich mit der Tischwäsche „Herz“ von Erwin Müller auf den Tisch zaubern. Hübsche Deko-Hänger in Herzform sind ein stimmiger Blickfang.

Heimische Wohlfühloase

Den Körper verwöhnen und die Seele baumeln lassen. Mit Accessoires aus weichem Frottier, einer erfrischenden Gesichtsmaske und vielleicht mal einem Gläschen Sekt gemeinsam mit Freundinnen, steht entspannten Wellness-Stunden nichts mehr im Wege. Genau das Richtige für ein Freundinnen-Wochenende ist der Erwin Müller Leichtfrottier-Bademantel „Limbach“ mit Kapuze. Er braucht nur wenig Platz in der Tasche und wird schnell zum unentbehrlichen Begleiter bei Wellness und Spa.

Verwöhn-Stunden für Körper und Seele sind auch im eigenen Badezimmer möglich. Mit den kuschelweichen Frottiertüchern und Bademänteln von Erwin Müller fühlt man sich gleich wie im Spa. Praktisches Accessoire ist der weiche Microfaser Waschhandschuh. Damit lassen sich Make-up und Gesichtsmasken leicht und schonend entfernen. Einfach in lauwarmes Wasser tauchen und das Gesicht mit sanft kreisenden Bewegungen reinigen. Dazu sind keine zusätzlichen Reinigungsprodukte nötig. Also eine sehr hautverträgliche und umweltschonende Methode.

Ein farbenfroher Blickfang im Badezimmer sind die Walk-Frottiertücher der Serie „Heidelberg“. Sie zeichnen sich durch ihr schlichtes Design mit eingewebter Stäbchenbordüre aus.

Nach einem gelungenen Tag in seidige Mako-Satin Bettwäsche kuscheln. Was gibt es Schöneres? Bettwäsche mit üppigem Blumendruck ist nicht nur ein optischer Vergnügen. Das glatte, streichelzarte Gewebe ist auch ein Hochgenuss für die Haut und sorgt für ein einzigartiges Schlafgefühl.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

