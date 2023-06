Wellness, Kulinarik & mehr Luxus-Lifestyle auf den Malediven

Die Malediven sind ein Traumreiseziel für Honeymooner, Paare und mehr: Viele Resorts, darunter das W Maldives und The Westin Maldives, bieten jedoch auch zahlreiche Erlebnisse, die über pure Romantik hinausgehen.

Yoga-Escape im W Maldives

Das AWAY Spa, ein Signature-Element der W Hotels, ist im W Maldives ein ganz besonderer Ort: Das Spa mit seinen vier luxuriösen Behandlungsvillen mit Außen- und Innenflächen befindet sich komplett über dem schimmernden Wasser des Indischen Ozeans, sodass man den Alltag komplett hinter sich lässt.

Passend zum Internationalen Wellnesstag am 10. Juni 2023, bietet das W Maldives zudem ein besonderes Yoga-Event an: Drei Tage lang, vom 9. bis 11. Juni, bietet der wohl innovativste Yogi Indiens, Sarvesh Shashi, eigens kuratierte Yoga-Erlebnisse. Dazu zählt unter anderem Sunrise-Yoga auf dem Deck des AWAY Spas durch das Gäste den Tag mit einem tiefen Gefühl der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit starten. Highlight des diesjährigen Yoga-Events zum Internationalen Wellnesstag ist eine Yoga-Session zum Sonnenuntergang auf der Luxusyacht des W Maldives, ESCAPE.

Stylishe Bademode – und das nachhaltig

Auch im Bereich Mode wird das W Maldives seinem Lifestyle-Anspruch gerecht: Das Resort arbeitete die vergangenen Monate mit dem Modelabel Mazu zusammen und entwarf eine Kollektion von stylisher und nachhaltiger Bademode, die sich perfekt dazu eignet, dass exzellente Hausriff zu entdecken.

Das Muster besteht aus einer leuchtenden Farbpalette, die von der natürlichen Schönheit der Malediven inspiriert ist. Hergestellt werden die Produkte aus recyceltem Nylon aus wiederverwerteten Plastikflaschen, welches die Haut vor schädlichen UV-Strahlen beim Schwimmen, Schnorcheln und Surfen schützt. Die hochwertigen Stoffe von Mazu und die Liebe zum Detail machen diese Kollektion nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und bequem

Kulinarische Erlebnisse auf den Malediven

Genießer sind unter anderem im The Westin Maldives goldrichtig, wo kürzlich ein neues Menü unter dem Motto „EatWell“ vorgestellt wurde. Dieses außergewöhnliche Menü ist von pflanzlichen Gerichten aus der ganzen Welt inspiriert und enthält gleichzeitig lokale Zutaten und Aromen, die nur auf den Malediven zu finden sind.

Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung im Bereich der gehobenen Gastronomie im Nahen Osten und in Indien verfügt Chefkoch Suresh Baabu über ein unvergleichliches kulinarisches H8intergrundwissen. Er wurde unter anderem von Upfield als bester veganer Koch der Vereinigten Arabischen Emirate gekürt und erhielt von BBC Middle East die Auszeichnung für das beste pflanzliche Gericht.

Auf der neuen #EatWell-Speisekarte erwartet die Gäste ein köstliches kulinarisches Erlebnis mit Gerichten wie peruanische Ceviche, Mandel-Salmorejo nach spanischer Art, Nachos aus dem Nahen Osten mit knuspriger Pitta, gebackener Blumenkohl nach thailändischer Art und „Local Pack“, ein in Bananenblätter gewickelter Hüttenkäse, der mit maledivischen Gewürzen mariniert wurde. Daneben bietet die neue Speisekarte zehn weitere Gerichte, die Lust auf mehr machen.

Im W Maldives kommen wiederum Cocktail-Fans auf ihre Kosten: Passend zur Entstehungsgeschichte von W Hotels, gehören Cocktails zur DNA der ikonischen Luxus-Lifestylemarke. So auch im W Maldives, wo Gäste unter anderem an der Poolbar WET oder an der Sunset-Bar SIP in den Genuss von kreativen Drinks kommen. Am 30. Juni 2023 findet im W Maldives zum zweiten Mal „WHAT SHE SHAKES“ statt – eine Eventreihe bei der renommierte Mixologinnen besondere Cocktailkreationen vorstellen.

Dieses Jahr ist Laura Prabowo, Co-Founder und Managing Director der Penicilli Bar aus Hongkong, einer der 50 nachhaltigsten Bars Asiens, zu Gast. Während ihres Gastauftritts wird sie vier Cocktails präsentieren, die ihren beruflichen Werdegang widerspiegeln. Einer davon, der den Namen „Her Legacy“ trägt, ist eine besondere Kreation, die Laura Prabowo in Zusammenarbeit mit dem W Maldives entwickelt. Der Cocktail kombiniert ihren unverwechselbaren Stil mit der DNA der W-Cocktailkultur und der faszinierenden Schönheit der Malediven. Für eine begrenzte Zeit wird dieser exklusiv in der SIP Bar für Gäste erhältlich sein.

