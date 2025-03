Wellness der Zukunft: Ensana Health Spa Hotels präsentieren weltweit ersten KI-unterstützten Massage-Roboter

Einsatz ab sofort im 4-Sterne Superior Hotel Centralni Lazne in Marienbad

Dem weltweit ersten KI-unterstützten Massage-Roboter Rocozyer vertrauen sich ab sofort die Gäste des 4-Sterne-Hauses Centralni Lazne im renommierten tschechischen Kurort Marienbad an. Dieser setzt neue Maßstäbe im Bereich der Wellnessbehandlungen und Gesundheit. Das fortschrittliche Gerät, das den Namen Anna trägt, vereint künstliche Intelligenz und fortschrittliche Robotik, um wirkungsvolle und individuell angepasste Massagetherapien zu bieten.

Kombination aus klassischer Massage und Radiowellen-Therapie

Der Roboter ermöglicht eine einzigartige Kombination aus klassischer Massagetechnik mit mechanischem Kontakt und Radiowellen für eine tiefe Stimulation von Muskeln und Gewebe. Diese innovative Therapieform zielt auf einen ganzheitlichen Ansatz ab. Während die Massagetechnik Muskelverspannungen löst und die Regeneration unterstützt, erwärmt die Radiowellen-Therapie das Gewebe und verstärkt damit die Wirkung der Massage. Gleichzeitig regt sie die Kollagenproduktion an, was zur Hautverjüngung und Straffung beiträgt. „Die Kombination beider Anwendungen in einer Behandlung erhöht die Effektivität und spart Zeit“, versichert Dominik Mach, leitender Physiotherapeut des Unternehmens.

Dank des ausgeklügelten elektrischen Antriebs mit sechs Gelenken und eines fortschrittlichen KI-Systems zur Körpererkennung kann Anna die Bedürfnisse jedes Gastes präzise ermitteln. Die integrierte 3D-Bildgebung in Echtzeit sorgt für eine möglichst effektive Behandlung. Darüber hinaus garantiert die KI-Technologie, dass sich die Behandlung perfekt an die individuellen Bedürfnisse des Gastes anpasst.

„Wir glauben an die Symbiose von Tradition und Innovation“, sagt Dominik Mach. „Mit der Einführung des ersten KI-Masseurs bekräftigen wir unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung in der Wellnessbranche, während wir den persönlichen Ansatz für unsere Gäste stets bewahren.“

Weitere Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

