Wellness an der US-Ostküste: Mineralreiches Sandpeeling und Bourbon im Spa

Das Cavalier Hotel nutzt den hauseigenen Bourbon Whiskey für Spa-Anwendungen – Exklusive Yogaerlebnisse am Meer – Herrschaftliche Ruheoase The Founders Inn and Spa

Neben Sport- und Outdooraktivitäten kann man in Virginia Beach auch ganz bewusst die Ruhe genießen. Der beliebte Küstenort, rund 100 Kilometer südöstlich von Richmond gelegen, bietet dazu Wellness und Entspannung der besonderen Art.

Luxus und wohltuende Spa-Erlebnisse im Hotel Cavalier

Das SeaHill Spa im Hotel Cavalier erwartet seine Besucher mit einer Vielzahl an erstklassigen Wellnessbehandlungen, die darauf abzielen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Von entspannenden Massagen über verwöhnende Gesichtsbehandlungen bis hin zu revitalisierende Körperpeelings – die Gäste werden von erfahrenen Therapeuten betreut, die ein unvergessliches Wellnesserlebnis schaffen. Eine belebende Wohlfühlerfahrung verspricht das Tarnished Truth Bourbon Peeling. Der in der hauseigenen Destillerie gebrannte Bourbon Whiskey ist hierbei dem verwendeten Peeling beigesetzt. Das anregende Ganzkörperpeeling wird mit einem warmen, entgiftenden Mineralbad abgerundet und endet mit einer Feuchtigkeitslotion für ein seidig glattes Hautgefühl.

Yoga am Meer

Die Oceanfront von Virginia Beach besticht durch den Boardwalk, bezaubernde Sonnenaufgänge und das gleichmäßige Meeresrauschen als Ruhepol für Körper und Geist. An einer Yogastunde dort teilzunehmen, wird zu einer unvergesslichen Reiseerinnerung. Oceanfront Yoga bietet exklusives Yoga zu verschiedenen Tageszeiten, in Gruppen oder für Einzelpersonen an. Besonders viel Spaß machen die Übungen bei einem atemberaubenden Sonnenaufgang.

Flowering Almond Spa im The Founders Inn

Der Spa-Bereich im The Founders Inn and Spa, Tapestry Collection by Hilton hat sich auf Maniküre, Pediküre sowie Massagen und Gesichtsbehandlungen spezialisiert. Gäste des Spas haben ebenfalls Zugang zum beheizten Innenpool und dem Fitness Center des Hauses. Auch lohnt sich eine Übernachtung im Hotel, um zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. Das 26,5 Hektar große Areal, welches sich das Anwesen mit der angrenzenden Regent University teilt, besticht durch weitläufige grüne Parkanlagen mit eigenem See, angelegten Gärten und Wiesen sowie einem herrschaftlichen Gebäude abseits des touristischen Trubels.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

Firmenkontakt

Virginia Beach Convention & Visitors Bureau

Kelli Norman

Parks Avenue 2101

VA 23451 Virginia Beach

001 757 – 385-2000



http://www.VisitVirginiaBeach.com

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 68781

06257 – 68382



http://www.claasen.de

Bildquelle: Robert Benson