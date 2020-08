Neue Publikation von Prof. Dr. Klaus Schweinsberg

Das Thema “FĂĽhrung” treibt Prof. Dr. Klaus Schweinsberg ganz besonders um. Der Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftler leitet das Centrum fĂĽr Strategie und Höhere FĂĽhrung und ist MitgrĂĽnder des European Center for Digital Competitiveness an der renommierten ESCP Business School.

Vor sechs Jahren veröffentlichte Schweinsberg das Buch “Anständig fĂĽhren. Acht Erfolgstugenden in Zeiten der Ungewissheit”. Und sah hier voraus, welche zentrale Bedeutung “Ungewissheitskompetenz” in Krisensituationen wie der Corona-Pandemie hat. Hinzu kommt, dass die Ă–ffentlichkeit von FĂĽhrungskräften in Politik und Wirtschaft eine klare Haltung und Vorbildfunktion einfordert. Schon 2010 prangerte Schweinsberg in einem vielbeachteten Beitrag in der Wochenzeitung “Die Zeit” an, dass es vielen Topmanagern an Charakterbildung, an Verständnis fĂĽr die Belange der Mitarbeiter und unserer Gesellschaft mangele – jedes System versagt ohne charakterfeste Akteure. Dieser Text ist inzwischen Bestandteil vieler GymnasiallehrbĂĽcher und der Abiturvorbereitung.

Die Corona-Pandemie, eine nie zuvor dagewesene Krise, ist jetzt eine ganz besondere Belastungsprobe – fĂĽr die Gesellschaft, aber eben auch ganz besonders fĂĽr FĂĽhrungskräfte. Denn die herkömmlichen und althergebrachten Managementansätze versagen in einer solchen Krise. Doch es gibt Strategien, mit dieser komplexen Situation konstruktiv umzugehen: FĂĽr Schweinsberg ist die Unsicherheitskompetenz die SchlĂĽsselressource und damit der Erfolgsfaktor schlechthin.

In seinem neuen Buch “Stresstest 2020. Welches Management funktioniert. Und warum.” (erschienen im Verlag Herder) schildert der Autor, auf welche (FĂĽhrungs-) Qualifikationen es ankommt, wenn es kritisch wird und warum welches Management in Krisenzeiten funktioniert.

Während die Finanzkrise uns nur gefordert hätte, überfordere uns jetzt die Corona-Pandemie. Der erzwungene Stillstand wird nach Meinung des Wirtschaftsprofessors aber eine neue Dynamik entfesseln. Und solche Zeiten seien gut für diejenigen Unternehmer und Führungspersönlichkeiten, die mit der Ungewissheit kompetent umgehen können und wollen. Die Zukunft ist zwar nicht mehr planbar, aber gestaltbarer denn je.

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in ĂĽber 18 BĂĽros ĂĽber 50 Berater fĂĽr Sie. CSA Celebrity Speakers verfĂĽgt ĂĽber die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

KaiserstraĂźe 5

40479 DĂĽsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de