1V-LSD (1-Valeroyl-Lysergsäurediethylamid-Hemi-L-Tartrat) – auch „Valerie“ genannt – ist eng verwandt mit LSD. 1cP-LSD ist eine ähnliche Substanz, die in Deutschland am 03.07.2021 als NpSG (Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz) aufgenommen worden ist. Bisher gibt es noch wenig Erfahrungswerte von Konsumenten vom Wirkungsprofil bei 1V-LSD. Das Besondere an der Substanz ist, dass es ein LSD-Derivat ist. Als sogenannte „Prodrug“ wird die Substanz vermutlich erst nach Einnahme im Körper zu LSD umgewandelt. Das 1V-LSD wird in flüssiger Form oder als Filze verkauft und oral oder sublingual eingenommen. Je nach Dosis hat 1V-LSD Pseudo-Halluzinationen, Angstzustände, Paranoia, Euphorie und veränderte und intensivierte Wahrnehmungen der Umwelt als Wirkung. Die Wirkung ist der Wirkung von LSD sehr ähnlich. 1V-LSD wird als Ersatzstoff für 1cP-LSD angeboten, um die Gesetzgebung in Deutschland zu umgehen.

1V-LSD hat ein unberechenbares Gesundheitsrisiko

Da unklar ist, wie 1V-LSD wissenschaftlich zu behandeln ist, ist es zu Testzwecken erlaubt und der Handel und Konsum ist toleriert worden. Es gibt keine zuverlässigen Informationen zu Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Jede Einnahme und Erfahrung ist individuell verschieden und hat andere Ausprägungen. Bei Personen mit psychischen Vorerkrankungen kann es Psychosen auslösen. Diesen Personen wird vom Konsum dringend abgeraten. Der Rausch von einem LSD-Derivat entspricht dem Rausch von der Einnahme von LSD. LSD hat eine bewusstseinsverändernde Wirkung, was mit starken Sinneserlebnissen einhergeht. Die Eindrücke der Umwelt nach der Einnahme von LSD oder einem LSD-Derivat fühlen sich neu an. Die Wirkung kann sich dabei stark positiv und stark negativ verstärken. Es ist wichtig, dass die Einnahme unter kontrollierter ärztlicher Aufsicht steht und beaufsichtigt wird. Schon kleine Dosen können erhebliche Auswirkungen haben. Nur Menschen ohne körperliche Vorerkrankungen können diese Einnahme der Prodrug von LSD ausprobieren. Es kommt zu Pupillenerweiterung, erhöhten Blutdruck, Unwohlsein etc.

Verbot von 1V-LSD

Da die Einnahme von 1V-LSD so riskant ist, ist 1V-LSD bald vom Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz erfasst. Dann wird der Handel und Konsum von 1V-LSD verboten und ist illegal. Mögliche toxische Effekte sind nicht ausgeschlossen und von daher ist es auch sehr riskant, wenn Personen Maschinen bedienen oder mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs sind. Die Wirkungen und Abbauprozesse von 1V-LSD im menschlichen Körper sind nicht zu unterschätzen.

1vlsdshop.ac

Autarkies

Kaiserstrasse 5

40479 Düsseldorf

Web: https://1vlsdshop.ac/