Welche Beschwerden lindert die Thai Massage in Stuttgart?

Welche Beschwerden lindert die Kittys Thai Massage in Stuttgart?

Beschwerdefrei dem Alltag begegnen, die traditionelle Thaimassage zur Körperregeneration.

Zu den fünf häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland gehören: Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Osteoporose und Atemwegserkrankungen. Während Diabetes eine Folge von Mangel- oder Überernährung ist, können Adipositas sowie Osteoporose ebenfalls auf die Ernährung zurückgeführt werden. Eine hohe Fettleibigkeit wird somit oftmals mit Gelenkschmerzen sowie Diabetes in Verbindung gebracht. Gleichermaßen können Haltungsprobleme und ständiges Sitzen ebenfalls zu solcherlei Krankheitsbildern führen. Die Tatsache, dass immer weniger Kinder Sport treiben sowie sich falsch ernähren ist somit ein Alarmsignal für die gesamte Gesellschaft. Ärzte, Ernährungsspezialisten und andere gesundheitsrelevante Berufe fordern dazu auf, dass jeder Einzelne verantwortungsbewusst mit seinem Körper umgeht. Gleiches gilt für den Geist und die Psyche, welche unmittelbar mit der körperlichen Gesundheit in Verbindung stehen. Neben der Körperregeneration nach Arbeit und Training ist es laut den Experten wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, Stress zu reduzieren, gut zu essen und sich regelmäßig massieren zu lassen. Für letztgenanntes ist die KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART genau der richtige Ansprechpartner.

Kittys Thaimassage Stuttgart – Tradition, die verpflichtet

Die traditionelle Thaimassage ist eine Massage, welche eine heilsame Wirkung durch eine Kombination aus Entspannungs-, Dehnungs- und Massagetechniken erreicht. Die weltweit als „uralte, heilsame Berührung“ bekannte Thai Massage lebt von den Erfahrungswerten vorausgegangener Generationen, welche bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden können. Während die Urheberschaft dem indischen Arzt Jivakar Kumar Bhaccha zugerechnet werden kann, erfuhr die traditionelle Thaimassage in den Folgejahren weitere Optimierungen. Daran beteiligt waren buddhistische Mönche ebenso wie das indische Ayurveda, die in Kombination den Körper, Geist und die Seele zu vereinbaren vermochten. Die praktische Anwendung von Yoga und Meditation ist somit eines der größten Potenziale, welche die Thaimassage Stuttgart auch Ihnen zugutekommen lassen möchte.

In unserem Haus wird die Massage ausschließlich von zertifiziertem und qualifiziertem Berufspersonal durchgeführt. Diese verfügen über einen Abschluss der „Thai Traditional Medical Service Society“ und dürfen ausschließlich als solche eine Thai Massage durchführen. Welche Massagetechniken letztendlich von unserem sehr gut geschulten Mitarbeiterteam angewandt werden und was für Vorteile Sie davon erwarten können, dies erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Welche Beschwerden lindern traditionelle thailändische Massagen in Stuttgart?

Die Thai Massage wird nach traditionell asiatischer Lehre durchgeführt und nimmt Bezug auf das ayurvedische Wissen der Energielinien. Diese spielen ebenfalls bei der Akupunktur eine übergeordnete Rolle und werden hier primär durch die Druckpunktmassage angeregt. Es handelt sich um sogenannte Nadis, welche durch Akupunkturpunkte beziehungsweise Knoten miteinander verbunden sind. In diesem Zusammenhang führt die Kombination aus Akupressur sowie Dehnung zu einer erhöhten Durchblutung und somit einem vermehrten Sauerstofftransport innerhalb des Bindegewebes, der Haut sowie der darunterliegenden Muskeln. Die zusätzliche Reizung der Knochen und Sehnen ist gerade für Osteoporose-Patient:innen eine Wohltat.

Gleichzeitig kann die Massage in Stuttgart folgende Krankheitsbilder lindern:

Durch die bessere Durchblutung des Körpergewebes wird ebenfalls Ihre Atmung intensiviert. Die unterschiedlichen Yoga- und Massagetechniken lindern nachweislich Schmerzen, zu denen neben den Gelenkschmerzen ebenfalls Kopfschmerzen, Migräne sowie Rückenschmerzen gehören. Jedem Büromitarbeiter können wir somit nur unsere Thaimassage in Stuttgart empfehlen. Personen, die über Schlafstörungen, Durchfall, Übelkeit und Verstopfungen leiden können wir ebenfalls unser Massageprogramm empfehlen. Regenerieren auch Sie jetzt Ihren Körper und führen ein bewussteres und gesünderes Leben. Eine Möglichkeit ist die KITTYS THAI MASSAGE STUTTGART.

Kitty´s Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart.

Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

https://www.kittys-thaimassage.de/

