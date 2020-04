WEKA Digitales Lernen unterstützt Unternehmen auch auf dem Weg durch die Corona-Krise

Kissing, 23. April 2020 – “Handlungsfähig bleiben und Zeit sinnvoll nutzen” lautet das Motto des Weiterbildungsanbieters WEKA Digitales Lernen in Zeiten der Corona-Krise. So bündelt die Weiterbildungssparte von WEKA MEDIA für Unternehmen und Privatpersonen all seine Services und Lernangebote, damit diese auch jetzt handlungsfähig bleiben. Zu dem Angebots-Portfolio zählen Online-Kurse zu Krisenmanagement, virtueller Zusammenarbeit und Kommunikation – genauso wie offene Lern-Angebote. Für kleine bis mittelgroße Unternehmen gibt es zudem ein E-Learning-Paket zu Soft Skills & Digitalkompetenzen mit 15 ausgewählten Kursen, einer drei-monatigen Laufzeit und schnellen Implementierung (SaaS).

Das Kurs-Portfolio “Handlungsfähig bleiben und Zeit sinnvoll nutzen” von WEKA Digitales Lernen besteht aus Webinaren, Online-Kursen, Vorlesungen und Lehrgängen und umfasst die Bereiche Führung und Krisenmanagement, Virtuelle Zusammenarbeit, Kommunikation, Fachliche Weiterbildung sowie Fremdsprachen- und Soft Skills Training. Darunter fallen beispielsweise Kurse zur Zusammenarbeit mit Office 365, Webinare zum Thema Arbeitsrecht und Virtuelle Führung, Weiterbildungen im Online-/Social Media Marketing oder E-Learning-Pakete für Soft Skills und Digitalkompetenzen. Auch kostenfreie Angebote wie ein E-Training zum Corona-Schutz, wöchentlich wechselnde Kompaktkurse zum Thema “Selbstbestimmtes Lernen im Unternehmen” oder Vorlesungen zum Zeit- und Selbstmanagement sowie regelmäßige Expertentipps aus der Praxis gehören zu dem Angebot. Mit Crowd LMS wird zudem der Bedarf einer schnell und einfach zu implementierenden Lernplattform (LMS) für unterschiedliche Unternehmensgrößen und Anforderungen abgedeckt.

“Wir unterstützen Unternehmen und Privatpersonen auch jetzt so, wie wir es am besten können”, sagt Franz Tauber, Leiter Digitales Lernen der WEKA MEDIA. “Und zwar mit angepassten Lernangeboten, die für alle Mitarbeiter sofort verfügbar sind, mit regelmäßigen Praxistipps und kostenfreien Kursen und mit schlüsselfertiger Technologie, die schnell ausgerollt werden kann.”

Für das “Handlungsfähig bleiben”-Angebotsportfolio von WEKA Digitales Lernen wurde zudem ein spezielles ELUCYDATE E-Learning Paket geschnürt. Persönliche Fähigkeiten erleichtern es allen Mitarbeitern und Führungskräften, mit Unsicherheit, Veränderungen, Emotionen und unvorhergesehenen Ereignissen umzugehen. Gleichzeitig sind Kenntnisse im Umgang mit digitalen Tools in Zeiten von Home Office und virtueller Zusammenarbeit wichtig. Die Online-Trainingsplattform der WEKA MEDIA, ELUCYDATE, bietet über 60 Kurse (in drei Sprachen) speziell für diese Themen und unterstützt damit Unternehmen in der strategischen Personalentwicklung. Die Kern-Bestandteile des Angebots ab 2.500 Euro sind eine befristete Laufzeit von 3 Monaten, 15 Kurse zu jetzt relevanten Themen sowie eine kostenfreie, schnelle Einrichtung (SaaS) innerhalb von sieben Tagen bis zum Lernstart.

Weitere Informationen:

https://lp.weka.de/digitales-lernen/handlungsfaehig-bleiben/

https://lp.weka.de/digitales-lernen/elucydate-kurspaket/

https://crowd-lms.de/

Über WEKA MEDIA:

Die WEKA MEDIA GmbH & Co. KG ist einer der führenden Anbieter von multimedialen Fachinformationslösungen im Business-to-Business- und Business-to-Government-Bereich. Das Unternehmen bietet Produkte und Services mit einem hohen Nutzwert. Das Spektrum reicht von Software-, Online- und Printprodukten und einer modular aufgebauten, internetbasierten Großkundenlösung bis hin zu E-Learning-Angeboten, Seminaren, Fachtagungen und Kongressen. Das Produktportfolio wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz, Bauhandwerk und Architektur, Behörde, Datenschutz, Management und Finanzen, betriebliche Mitbestimmung, Personalentwicklung, Produktion und Konstruktion, Umwelt und Energie sowie Qualitätsmanagement.

WEKA Digitales Lernen und ELUCYDATE sind Marken der WEKA MEDIA. Diese ist ein Unternehmen der europaweit tätigen WEKA Firmengruppe. Die unter dem Dach der WEKA Firmengruppe geführten Medienunternehmen beschäftigen über 1500 Mitarbeiter und erwirtschafteten 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen Euro.

