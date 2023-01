Weitzer Parkett Dielen – gesund pflegefrei in Bestform

Bestseller Fertigparkett vom österreichischen Marktführer

Weitzer Parkett ist nicht nur Marktführer bei Parkettböden in Österreich. In Deutschland besonders geschätzt sind die innovativen Pflegefrei-Dielen und Gesund-Dielen. Die beliebte Weitzer Parkett Landhausdiele WP Charisma gibt es als Pflegefrei-Diele und als Gesund-Diele im besonders schönen und großen Landhausdielen-Format. 2245 x 193 mm beträgt das Dielenmaß. Die Weitzer Parkett Classic Diele 2245 Plus ist 14 mm stark und bietet eine Nutzschicht von üppigen 3,6 mm.

Die Weitzer Parkett Gesund-Diele zeichnet sich durch ihre naturgeölte Oberfläche aus. Die mit speziellen Naturölen behandelten Holzoberflächen bleiben somit porenoffen und damit atmungsaktiv. So träg der das Weitzer Gesund-Dielen-Parkett aktiv zu einem gesunden Raumklima bei. Warum ist die Gesund-Diele noch gesund? Weitzer Parkett legt den Focus eine besonders nachhaltige Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen, die umweltverträglich geerntet und verarbeitet werden. Greenguard und der Blaue Engel garantieren, das (alle) Weitzer Parkettböden keinerlei für die Gesundheit bedenkliche oder gar gefährdende Stoffe emittieren.

Die Weitzer Pflegefrei-Diele ist gekennzeichnet durch eine hoch strapazierfähige Oberfläche, die aber dennoch offenporig und naturmatt ist. Erreicht wird dies durch eine spezielle Oberflächenbehandlung in mehreren Schritten. Die Oberfläche des Holzes fühlt sich damit weiter wie natürliches Holz an und sieht auch so aus. Das Pflegefrei-Parkett bietet jedoch den großen Vorteil, dass es sehr einfach gereinigt werden kann und hoch strapazierfähig ist.

Neues Weitzer Parkett über altes Parkett legen? Mit Weitzer Parkett kein Problem. Dazwischen findet die einzigartige Weitzer WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett. Damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Weitzer Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

Wodurch wird die Verlegung von Weitzer Parkett besonders schnell und leise?

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefem Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

Weitzer Parkett Fachhändler finden Sie auf bodenbelag.de. Sie bieten umfassenden Service und organisieren die günstige Direktlieferung direkt vom Hersteller.

Der bodenbelag.de Marktplatz präsentiert ein umfassendes Sortiment der bedeutendsten Bodenbelag Hersteller. Bekannte Marken wie Weitzer Parkett, HARO, Parador, wineo oder Gerflor sind hier ebenso vertreten wie Spezialisten von berryAlloc (Rigid Designbeläge) oder Fabromont (Kugelgarn Textilböden). Besonderes Augenmerk liegt auf innovativen und nachhaltigen Böden. Daher sind viele Beläge im Sortiment auch zertifiziert zum Beispiel mit „Blauer Engel“. Die meisten Fachhändler des Bodenbelag Marktplatzes liefern versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Projektangebote inkl. aller optional benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie gern noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

