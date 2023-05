Weiterentwickeltes Fenster-Komplettsystem vorgestellt

WINDOWMENT® von Beck+Heun

Im Rahmen der Weltleitmesse BAU 2023 präsentierte Beck+Heun eine Weiterentwicklung des Fenster-Komplettsystems WINDOWMENT®. So steht in der aktuellen Version ein neues Abdichtungspaket für bodentiefe Fenster zur Verfügung. Auch die schadensfreie Entwässerung wurde dank aufeinander abgestimmter Anordnung von Führungsschienen und äußerer Fensterbank verbessert. Zudem kann das Modul jetzt auch bereits bei der Betonage von Wänden im Betonfertigteilwerk integriert werden. Nicht zuletzt ermöglicht das Fenster-Komplettsystem für den Fensterbauer die Umsetzung von mehr Projekten dank geringerem Montageaufwand. Weiterhin reduziert WINDOWMENT® für den Planer vor allem Schnittstellenprobleme und Bauzeiten. Und für die Wohnungswirtschaft ist WINDOWMENT® mit Blick auf das serielle Bauen ein wirtschaftlich interessanter Lösungsansatz. Kein Wunder, dass WINDOWMENT® während der BAU 2023 in München auf besonders großes Interesse stieß.

Individuell in Serie

WINDOWMENT® lässt sich passend für jedes Bauvorhaben individuell konfektionieren. Neben der Serienausstattung bietet Beck+Heun optionale Zusatzpakete an. Mit dem neuen und für bodentiefe Fensterelemente entwickelten Abdichtungspaket wird WINDOWMENT® so ausgerüstet, dass die Vorgaben der Flachdachrichtlinie erfüllt werden können. Nach erfolgtem Einbau lässt sich das Komplettsystem fachtechnisch einwandfrei an die Flächenabdichtung anbinden.

Ein weiteres Detail wurden ebenfalls optimiert: Durch die verbesserte Anordnung und Dimensionierung von Führungsschienen und äußerer Fensterbank ist die schadensfreie Ableitung von anfallenden Niederschlägen dauerhaft gesichert. „Mit diesen Weiterentwicklungen an wichtigen Details haben wir auf die Rückmeldungen unserer Kunden zu WINDOWMENT® reagiert, um den Einsatz des Fenster-Komplettsystems für sie noch einfacher und sicherer zu machen“, so Vertriebsleiter Matthias Gangeler. „Gerade für Fensterbauer ist WINDOWMENT® ein echter Mehrwertfaktor. Denn sie können dank erheblich reduziertem Montageaufwand deutlich mehr Aufträge annehmen und abwickeln.“

Variantenreicher Bauzeitbeschleuniger

Auch lässt sich WINDOWMENT® in einer weiteren Variante einbauen: Dabei wird das Fenster-Komplettsystem direkt bei der Herstellung von Betonfertigteilwänden mit einbetoniert. Für das Fertigteilwerk entfällt das aufwändige Einschalen von Fensteraussparungen. Die notwendige Fixierung der Fenster-Komplettsysteme verhindert zugleich das Aufschwimmen der Elemente während der Betonage. Im Ergebnis kann das Betonfertigteilwerk ein komplettes Wandelement inklusive WINDOWMENT® an die Baustelle liefern. „Aktuell arbeiten wir mit interessierten Partnern an einer weiteren Einbauvariante, bei der es um die Integration von WINDOWMENT® in Holzrahmen-Konstruktionen geht“, ergänzt Produktmanager Michael Krüger.

Wirtschaftliche Lösung für den Wohnungsbau

Für das wieder stärker in den Fokus geratene serielle Bauen beim mehrgeschossigen Wohnungsbau bietet WINDOWMENT® eine technisch wie wirtschaftlich gelungene Lösung. Denn in Serie produzierte Module ermöglichen einen hohen Ausstattungsstandard bei gleichzeitig wirtschaftlichen Herstellungskosten. „Parallel arbeiten wir mit Hochdruck an der Einbindung unseres dezentralen Lüftungssystems AIRFOX® PLUS an das Fenster-Komplettsystem, um eine nutzerunabhängige Grundlüftung ohne Kernbohrungen an der Fassade zu ermöglichen“, verrät Verkaufsleiter Lüftungssysteme Jochen Faller. Nicht zuletzt ist WINDOWMENT® für den Wohnungsbau eine sichere Investition in die Zukunft. Denn bei einem später eventuell notwendigen Fenstertausch ist dieser ohne großen Aufwand und nahezu beschädigungsfrei realisierbar.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

Firmenkontakt

Beck+Heun GmbH

Bettina Kahlenberg

Reinhold-Beck-Straße 2

35794 Mengerskirchen

+49 (0) 6476 91321703



http://www.beck-heun.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

02212789004

0221 2789009



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Beck+Heun/Sven-Erik Tornow