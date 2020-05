Weiter Vollgas: SYZYGY verteidigt globalen BMW Motorrad Digital-Etat

(Mynewsdesk) SYZYGY hat sich in einem mehrstufigen Pitch durchgesetzt und den Etat – der erstmals 2014 gewonnen wurde – erfolgreich verteidigt.

Geschäftsführer Felix Schröder freuen sich über das umfassende Mandat, das von Consulting in den Bereichen Customer Journey, Prozesse und Tools, über die strategische Weiterentwicklung der digitalen Touch Points bis zur Betreuung der Märkte reicht. Auch die Konzeption und Umsetzung von Storytelling-Formaten für die digitalen Kanäle wird SYZYGY weiter vorantreiben.

Die Agentur überzeugte BMW Motorrad mit einer nahtlosen Customer Experience – auch in nichtdigitalen Kanälen – gestützt durch die Optimierung der zugrundeliegenden Betriebsprozesse. Konsistent zahlten alle vorgestellten Maßnahmen auf drei Ziele ein:

* Effizienz im digitalen Ökosystem durch Fokussierung auf eine stringente, emotionale Nutzerführung.

* Aktivierung neuer Zielgruppen durch datenbasierte Erkenntnisse die emotional aufgeladen werden.

* Verringerung von Maintenance Aufwänden durch Automatisierung.

Den Pitch führten Ben Ringwald (Executive Creative Director), Thomas Kropf (Technical Director) und Thomas Buhl (Client Service Director). Gemeinsam mit ihrem Team überzeugten sie durch eine perfekte Orchestrierung von Strategie, Kreativität, Prozess- und Technik-Know-How. So entstanden dynamische Customer Journeys, die nicht nur den Nutzer, sondern auch die Situation in der er sich gerade befindet, für das Marketing nutzbar macht.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im SYZYGY Gruppe

SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb und gehört zur WPP-Gruppe. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.

Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die aufCustomer Centricityspezialisierte Beratung USEEDS°. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirect Bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse.

Firmenkontakt

SYZYGY Gruppe

Susan Wallenborn

Horexstraße 28

61352 Bad Homburg

0 61 72 / 94 88 252

presse@syzygy.de

http://www.themenportal.de/telefonie/weiter-vollgas-syzygy-verteidigt-globalen-bmw-motorrad-digital-etat-71667

