Weissenhäuser Strand unterstützt wieder Manuel Neuer Kids Foundation

18. Dezember 2019 – Seit 2013 unterstützt der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand die Manuel Neuer Kids Foundation, mit der der Fußballstar notleidenden und hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen hilft. “Wir freuen uns jedes Jahr, die Manuel Neuer Kids Foundation mit kostenneutralen Unterkünften für bis zu 500 Kinder und Jugendliche pro Jahr zu unterstützen. Die Kosten für Verpflegung und Anreise sowie die Betreuung der Gruppen werden von der Kids Foundation übernommen, alle Eintritte in die Attraktionen des Ferien- und Freizeitparks übernehmen wir. Wir sind stolz auf diese langjährige Kooperation”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die Manuel Neuer Kids Foundation wurde im Jahr 2010 als gemeinnützige GmbH gegründet und ist ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Gelsenkirchen. Insgesamt konnten durch diese Kooperation bereits über 1.000 Kinder an den Weissenhäuser Strand reisen. In den vergangenen Jahren bereiteten sich Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges “Ausbildungsvorbereitung” des Eduard-Spranger-Berufskollegs im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand mit Workshops zum “Sozialen Lernen” und abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten auf den Berufseinstieg vor. “Manuel Neuer engagiert sich, weil es ihn glücklich macht, den Kindern und Jugendlichen einen Blick auf neue Lebensperspektiven geben zu können. Wir bekommen in jedem Jahr sehr positive Rückmeldungen der begleitenden Lehrkräfte. Die Klassengemeinschaft und das Selbstvertrauen vieler Jugendlicher werden durch diese gemeinsamen Reisen gestärkt. Wir freuen uns, unseren Teil zu diesem Erfolg beizutragen”, so Depenau weiter. Aktuelle Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand