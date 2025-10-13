Weissenhäuser Strand bekommt wieder Oskar der Gastronomie als TOP ARBEITGEBER 2025

13. Oktober 2025 – Auch in diesem Jahr wurde der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand von Rolling Pin als „TOP ARBEITGEBER“ ausgezeichnet. Bei der Rolling Pin Convention in Düsseldorf vom 29. bis 30. September 2025 wurden die Preise verliehen. „Zum dritten Mal in Folge bekommen wir diese Anerkennung als Arbeitgeber- darauf sind wir sehr stolz. Gerade Hotellerie und Gastronomie spüren seit vielen Jahren den anwachsenden Fachkräftemangel. Deshalb ist es uns sehr wichtig, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem unsere Beschäftigten gerne arbeiten. Auch die Gäste merken das sofort. Diese Auszeichnung macht deutlich, dass wir unseren Crewmitgliedern Leistungen, Benefits und eine Arbeitsumgebung bieten, die weit über dem Branchenschnitt liegen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Unabhängige Auditoren prüfen die eingereichten Unterlagen aller Teilnehmer anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs aus mehr als 50 Aspekten. Um die Prämierung „TOP ARBEITGEBER 2025“ zu erhalten, müssen mindestens 80 Prozent erfüllt sein. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat mit Angeboten wie der kostenfreien Nutzung der WHS-Fahrzeugflotte, dem Crew-Restaurant mit täglich wechselnden, leckeren Gerichten, Crewwohnungen und dem kostenfreien Crewshuttle von Oldenburg i. H., einer sicheren 5-Tage-Woche, einem Prämienprogramm „Crewmitglieder werben Crewmitglieder“ mit bis zu 1.000 Euro Ausschüttung, dem innovativen elektronischen Zeiterfassungssystem mit Fingerprint, individuellen Weiterbildungspläne sowie kostenfreien Sprachkurse in Englisch, Deutsch und Dänisch gepunktet. Daneben haben die Vergünstigungen für Crewmitglieder und ihre Familien für die beliebten Attraktionen und gastronomischen Einrichtungen und eine Fitnessclubmitgliedschaft im Dünenbad für 25 Euro pro Monat überzeugt.

Rolling Pin ist ein österreichisches Medienunternehmen mit gleichnamiger Zeitschrift, das 2003 in Graz gegründet wurde. Es richtet sich an Fachkräfte der Gastronomie und Hotellerie und veranstaltet jährlich eine Foodmesse für Fachpublikum, die Rolling Pin Convention. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter

https://www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Annika Hauck

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30



http://www.weissenhaeuserstrand.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

spandauer damm 42c

14059 berlin

01777037412

0307032668



http://www.knowbodies.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand