Weissenberg gehört erneut zu den familienfreundlichsten Unternehmen

Familienfreundlichkeit fest in der Unternehmensphilosophie verankert

Wolfsburg – Die Weissenberg Business Consulting GmbH hat es auch in diesem Jahr wieder in der Branche Beratung/Consulting unter die Top 50 der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands geschafft. Zum 8. Mal in Folge hat die Medienmarke freundin gemeinsam mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu die familienfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Über 2.890.000 Bewertungen zu mehr als 258.000 Unternehmen auf kununu.com wurden dazu ausgewertet.

Um im Ranking berücksichtigt zu werden, mussten die Unternehmen mindestens 50 Bewertungen auf kununu, einen Gesamt-Score von 3,5 Sternen und einen Score von mindestens 3,3 Sternen in den Bereichen Vorgesetztenverhalten, Work-Life-Balance, Gleichberechtigung, Karriere/Weiterbildung, Gehalt/Sozialleistungen, Umgang mit Kollegen 45+ sowie familienfreundliche Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge aufweisen.

„Weissenberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Deshalb ist die Familienfreundlichkeit tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Für uns ist es daher selbstverständlich, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genügend Freiraum für ihre familiären Belange zu geben. Die Entwicklung unseres Unternehmens hat uns in unserer Haltung bestätigt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit, die Motivation und auch die Produktivität in einer familiären Atmosphäre besonders hoch sind. Wir sehen das jeden Tag an dem Einsatz und der Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen sie einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. In Zeiten des Fachkräftemangels ist ein familienfreundliches Arbeitsumfeld auch ein sehr starkes Argument im täglichen Kampf um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Als Schnittstelle zwischen IT- und Strategy-Consulting vereint Weissenberg Solutions das Know-how der Unternehmensgruppe im Bereich Prozessberatung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Individuell zugeschnittene Geschäftsprozessmanagement-Verfahren zur Analyse der relevanten Geschäftsprozesse garantieren eine effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und bestehenden Prozessen im Unternehmen und sorgen so für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

