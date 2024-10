Weissenberg auch 2025 wieder unter den Top 1 Prozent der Arbeitgeber

Wolfsburg – Die Weissenberg Group zählt zu den LEADING EMPLOYERS Deutschland 2025. Damit hat es Weissenberg erneut branchenübergreifend und landesweit unter das TOP 1 Prozent der Arbeitgeber geschafft. Die seit 2017 jährlich durchgeführte Studie basiert auf der wissenschaftlichen Methode der Metaanalyse, bei der ein breites Spektrum an Perspektiven, Ansätzen und Methoden in eine ganzheitliche Bewertung einfließt, um die besten Arbeitgeber des Landes zu identifizieren. Untersucht wurden bis zu 500.000 Unternehmen. Dazu wurden mehr als 300 globale Quellen und bis zu 600 Datenpunkte pro Unternehmen analysiert und ausgewertet, was der Studie eine sehr hohe Validität verleiht. Mit Hilfe eines ausgefeilten Scoring-Modells und einer eigens entwickelten Gewichtungsmatrix wird das Top 1 Prozent aus den Unternehmen herausgefiltert.

„Zum zweiten Mal in Folge als LEADING EMPLOYER ausgezeichnet zu werden, freut uns nicht nur sehr, sondern bestätigt unser Engagement für eine positive und wertschätzende Unternehmenskultur. Durch gezielte Maßnahmen wie flexible Arbeitszeitmodelle, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine offene Kommunikation schaffen wir bei Weissenberg ein Arbeitsumfeld, in dem sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen und entfalten können. Dass wir auch 2025 zu den Top 1% der Arbeitgeber zählen, unterstreicht die hohe Qualität unserer Arbeitgebermarke. Die umfassende Studie von LEADING EMPLOYERS berücksichtigt alle relevanten Aspekte einer erfolgreichen Arbeitgebermarke und bestätigt unsere Position als attraktiver Arbeitgeber“, erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

Weissenberg Group – Room to Grow. Created by Tech

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Die Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner, der Unternehmen dabei unterstützt, über sich hinauszuwachsen. Dazu zeigen die Weissenberg-Experten Unternehmen auf, wo KI und Technologie helfen können, Prozesse effizienter und schneller zu gestalten und wie sie das volle Potenzial ihres Unternehmens entfalten können. Weissenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Unternehmen neue Freiräume für Ihre Mitarbeiter für mehr Kreativität, Leidenschaft und Motivation zu schaffen, um an der Zukunft des Unternehmens mitarbeiten zu können. Denn nur wer sich technologisch weiterentwickelt, hat die Zeit, um über die Herausforderungen von morgen nachzudenken und sich langfristige Wettbewerbsvorteile und eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.

