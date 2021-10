Weinverkauf findet online statt.

Die Experten rund um Mathias Kossek von Weingut Marketing unterstützen Weingüter dabei, ihre hochwertigen Weine online zu verkaufen.

Immer mehr Weingüter stehen vor der Herausforderung, Neukunden online zu erreichen und sich langfristig abzusichern. In der Branche zeigt sich schon seit mehreren Jahren ein eindeutiger Trend Richtung Online-Weinverkauf. Wie können nun Weingüter online ihre hochwertigen Weine verkaufen und Neukunden gewinnen? Mathias Kossek, Experte für Online Shops und Online Marketing, hat durch seine jahrelange Expertise schon unzähligen Unternehmen beim Aufbau und der Skalierung ihres eigenen Online Shops geholfen. In den letzten Jahren hat er sich mit seinem Team bei Weingut Marketing vor allem auf den Online Verkauf von Wein spezialisiert.

Die Wein-Branche ist wie nahezu jeder Markt von der Digitalisierung betroffen und merkt deutliche Auswirkungen. Trotzdem vertreiben nur eine geringe Anzahl an Weingütern ihren Wein über einen eigenen Online Shop. Viele stehen auch vor dem Problem, dass sie einen Online Shop für viel Geld erstellen haben lassen, aber nun an der Vermarktung und Neukundengewinnung scheitern. Mathias Kossek setzt genau hier an: “Unsere digitale Werbeagentur ist darauf spezialisiert, Weingüter in das neue Zeitalter zu bringen, deren hochwertige Weine online zu verkaufen und so schlussendlich mehr Umsatz zu erzielen.”

Die Zukunft des Weinhandels liegt online

Den schwerwiegendsten Fehler sieht Mathias Kossek darin, dass viele Winzer die Wichtigkeit des Internets noch immer unterschätzen. Die meisten denken, dass ein eigener Online Shop gar nicht notwendig wäre, da die KundInnen immer direkt ans Weingut kommen um ihre Weine zu kaufen. Oder aber es wird sich auf andere Vertriebswege verlassen wie den Export, Einzel- oder Großhandel. Wenn uns das letzte Jahr etwas gezeigt hat, dann dass dieses Denken überholt ist. KonsumentInnen verlassen sich immer mehr darauf, ihre Lieblingsprodukte online verfügbar zu haben. Und dazu zählt auch der Lieblingswein.

Der Online Handel ist in vieler Hinsicht bequemer und zeitsparender als der traditionelle Handel. Der Anfang ist bereits getan und hat sich im letzten Jahr nur beschleunigt. “Die Menschen haben sich einfach schon zu sehr daran gewöhnt und werden nur noch schwer vom Onlineshopping wegkommen. Wenn die Winzer diese Entwicklungen jetzt nicht annehmen, werden sie in naher Zukunft vor großen Problemen stehen.”

Wie sieht eine Zusammenarbeit mit Mathias Kossek aus

Mathias Kossek und sein Team verstehen sich als erste digitale Online Shop Agentur für Weingüter. “Das heißt wir arbeiten mit unseren Kunden großteils virtuell über das Internet in Form von Videokonferenzen und Beratungen. Das ermöglicht uns für all unsere Kunden jederzeit erreichbar zu sein. Und gerade in der heutigen Zeit ist der wichtigste Faktor: Schnell reagieren!”

Jetzt starten, bevor es zu spät ist.

In einem persönlichen und kostenlosen Beratungsgespräch erarbeitet Mathias Kossek mit seinen Kunden eine erste Strategie und nimmt sich ausreichend Zeit es ihnen verständlich zu machen. “Viele unserer Kunden besitzen keine technischen Vorkenntnisse. Als Inhaber muss ich nicht wissen, wie der Facebook Algorithmus technisch funktioniert, aber sie müssen zumindest verstehen können, welche Schritte wir anwenden und einsetzen, damit sie online erfolgreich sind.”

Mathias Kossek hat bereits vor Jahren eine klassische Social Media Agentur gegründet bis er sich dann selbst dazu entschloss einen eigenen Online Shop zu gründen. Er bringt also jahrelange Expertise in die Zusammenarbeit mit. “Meine Vision ist es, jedem Weingut zu ermöglichen, seine hochwertigen Weine online profitabel in einem eigenen Online Shop zu verkaufen.”

Was jedoch unabdingbar ist, ist vor allem eine Sache: Jetzt auf einen Online Shop am Weingut zu setzen um das traditionsreiche Unternehmen langfristig abzusichern. “Es gibt genau jetzt eine einmalige Gelegenheit sich online als Weingut zu positionieren, die Neukunden-Gewinnung zu digitalisieren und seine hochwertigen Produkte im eigenen Online Shop planbar und krisensicher zu verkaufen.” Die Aufmerksamkeit im Internet war noch nie so hoch wie heute. Es schaffen allerdings nur wenige Weingüter bislang von den unzähligen Vorteilen zu profitieren und ihre Zielgruppe gezielt auf Social Media anzusprechen. Mathias Kossek möchte immer mehr Winzern genau dabei unterstützen.

Weingut Marketing hat es sich zum Ziel gesetzt, engagierten Winzerinnen und Winzer dabei zu unterstützen ihre hochwertigen Weine im eigenen Online Shop zu verkaufen.

