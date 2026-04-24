wein.plus: Die Kollektionen und Entdeckungen des Jahres

Europas größte unabhängige Weinplattform prämiert 18 Weingüter mit den „Kollektionen des Jahres“ sowie 13 Betriebe als „Entdeckungen des Jahres“.

Das wein.plus-Verkostungsteam mit Marcus Hofschuster und Kim Schreiber haben nach der Bewertung von rund 6.600 Weinen in der Saison 2025/2026 ihre Auszeichnungen vergeben. Mit der „Kollektion des Jahres“ prämiert wurden diesmal 18 Weingüter. Davon stammen zehn Gewinner aus Deutschland, drei aus Österreich, vier aus Italien und einer aus der Champagne. Zudem hat das Verkostungsteam neun deutsche, zwei österreichische und zwei italienische Betriebe als „Entdeckungen des Jahres“ ausgezeichnet. „Die „Kollektionen des Jahres“ gehen nicht nur an etablierte Spitzenerzeuger. In jedem Jahr zeichnen wir auch weniger bekannte Güter aus, deren Weine uns beim Verkosten besonders positiv aufgefallen sind“, erklärt Marcus Hofschuster die Auswahl.

Insgesamt bewerteten Hofschuster und Schreiber in dieser Saison rund 4.000 Weißweine, 2.000 Rotweine, über 350 Schaum- und Perlweine, dazu Rose- und Orange-Weine. Etwas weniger als 60 Prozent von ihnen – knapp 4.000 – schnitten mit Punktnoten von 85 bis 89 „sehr gut“ ab, rund 900 erhielten die Bewertung „gut“ mit 80 bis 85 Punkten. 1.600 Weine bilden das obere Viertel ab: Sie erreichten mit 90 und 94 Punkten die Kategorie „hervorragend“. Die Zahl der großen Weine ab 95 Punkten liegt diesmal bei 84 – das sind rund 1,3 Prozent aller Bewertungen.

Die Höchstwertung von 100 Punkten vergaben Hofschuster und Schreiber in dieser Saison nicht. In der über 25-jährigen Geschichte der wein.plus-Weinkritik haben die Verkoster bislang nur 17 Weine mit dieser Punktzahl bewertet.

Am unteren Ende der Skala erreichten nur 21 Weine nicht die Grenze von 80 Punkten. „Diese Zahl lag vor 25 Jahren noch deutlich höher“, erklärt Marcus Hofschuster, „daran lässt sich gut erkennen, um wieviel besser die Weinqualität insgesamt geworden ist.“

Aus dem präzise dokumentierten Bestand der Weinbewertungen haben der Verkostungsleiter und Kim Schreiber die Weingüter für die Kollektionen und Entdeckungen des Jahres nach strengen Kriterien ausgewählt. „Oft sind es Nuancen, die den Ausschlag zur Prämierung geben“, beschreibt Hofschuster den anspruchsvollen Bewertungsprozess, der oft mehrere Verkostungsrunden bis zur finalen Punktevergabe einschließt.

Seit dem Jahr 2000 verkostet Marcus Hofschuster für wein.plus die Spitzenweine Europas: immer blind und stets unter gleichen Bedingungen im Verkostungsraum in Erlangen. Er arbeitet unbestechlich, präzise und gründlich. Aktuell lassen sich rund 177.000 Weinbewertungen auf wein.plus abrufen.

wein.plus gratuliert diesen Weingütern:

Kollektionen des Jahres – Deutschland

Ahr: J.J. Adeneuer

Baden: Gebrüder Mathis

Franken: Richard Östreicher

Mittelrhein: Toni Jost

Mosel: Max Ferd. Richter

Nahe: Schlossgut Diel

Pfalz: Reichsrat von Buhl

Rheingau: Georg Breuer

Rheinhessen: Wagner-Stempel

Württemberg: Aldinger

Kollektionen des Jahres – Österreich

Burgenland: Anita & Hans Nittnaus

Niederösterreich: Weingut Tegernseerhof

Steiermark: Weingut Gross

Kollektionen des Jahres – Italien

Piemont: Vietti

Sizilien: Giodo – Azienda Agricola Ferrini Carlo

Südtirol: Cantina Tramin

Toskana: Fattoria Carpineta Fontalpino

Kollektion des Jahres – Schaumwein

Champagne: Billecart-Salmon

Entdeckungen des Jahres – Deutschland

Baden: Weingut Rebholz

Franken: Ilmbacher Hof

Hessische Bergstraße: Schloss Schönberg

Mosel: Weingut Loersch

Pfalz: Weingut Petri

Rheingau: Eva Fricke

Rheinhessen: Georg Gustav Huff

Württemberg: Panoramaweingut Reinhard Baumgärtner

Entdeckungen des Jahres – Österreich

Burgenland: Arkadenhof Mandl-Brunner

Niederösterreich: Christoph Edelbauer

Entdeckungen des Jahres – Italien

Piemont: Davide Fregonese

Südtirol: Mauracher Sand – Elisabetta Foradori & Thomas Widmann

Entdeckung des Jahres – Schaumwein

Baden-Kaiserstuhl: Bürk

Die Übersicht über alle prämierten Weingüter mit sämtlichen Weinbewertungen finden sich unter:

https://magazin.wein.plus/kollektionen-entdeckungen-2026

wein.plus wurde 1998 von Utz Graafmann in Erlangen gegründet und ist die bekannteste digitale Weinplattform Europas. Sie ist in fünf Sprachen verfügbar. Das Unternehmen verkauft keinen Wein, sondern vernetzt Weininteressierte, Winzer, Händler und Dienstleister. Verkostungsleiter Marcus Hofschuster gehört zu den weltweit renommiertesten Weinkritikern. Finanziert wird wein.plus ausschließlich von den Beiträgen seiner Mitglieder. Die Weinplattform beschäftigt rund 25 feste Mitarbeiter.

Firmenkontakt

Wein-Plus GmbH

Utz Graafmann

Wetterkreuz 19

91058 Erlangen

09131 7550-10



https://wein.plus

Pressekontakt

Wein-Plus GmbH

Uwe Kauss

Wetterkreuz 19

91058 Erlangen

09131 7550-31



https://wein.plus

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.