Weilburg richtet erstes virtuelles Weinfest aus – Weinprobe zu Hause

Spaß bei der Weinverkostung geht auch Zuhause / Weingüter, Weinhändler, Lions-Club und regionale Gastronomen präsentieren sich / PM Lounge und Weltladen mit leckeren Angeboten / Bis zum 30.6.2021

In diesem Jahr findet das beliebte KLA-Weinfest nicht auf Schlossplatz in Weilburg statt, sondern Online. Geselliges Miteinander und edle Tropfen im Angebot muss man trotzdem nicht vermissen. Es präsentieren sich Weingüter, Weinhändler der Oberlahn-Winzer e.V., der Lions-Club der mit einem Teil des Erlöses wieder gemeinnützige Projekte umsetzen möchte, und die PM Lounge Weilburg aus der Weilburger Gastronomie. Wer rüber zum Marktplatz wandert findet weitere Aussteller und Mitglieder der Wirtschafts-Werbung Weilburg. Der Weltladen bietet hier einen Koopmannskloof Sauvignon blanc aus Südafrika und gibt 10 Prozent Rabatt im Rahmen der Veranstaltung. Aber es wird auch Konzerte geben, einen Cocktail-Workshop und mehr. “Wer noch nie eine Online-Weinprobe erlebt hat, wird positiv überrascht sein”, sagt WWW-Vorsitzender Wolfgang Eck. Man sitzt in den eigenen vier Wänden oder auf der Terrasse, lernt nette Menschen und deren Wohnzimmer kennen, lauscht den kundigen Worten des Weinkenners (m/w/d). Hört, warum dieser Wein genauso schmecken soll, wie er schmeckt, und kann ganz nebenbei für 35 Euro Weine im Wert von über 80 Euro probieren. “Und man muss nicht mehr fahren – sollte man auch nicht”, sagt Eck. Das nächste Weintasting findet am Donnerstag, den 3.6.2021 statt. Die Weine kommen vom Weingut Michel aus Bad Sobernheim, Veranstalter ist die PM Lounge Weilburg. —> mehr auf www.weinfest-weilburg.de

Zahlreiche Angebote und buntes Rahmenprogramm

Wie auch schon beim virtuellen Frühlingsmarkt kann mit Klick auf eine Hütte der jeweilige Aussteller besucht werden. Verantwortlich für die Illustrationen ist wieder die heimische Künstlerin Emily Ufken. Und auch hierbei lief die technische Umsetzung über die Eckpunkte Kommunikation GmbH.

Neben der PM Lounge sind beim virtuellen Weinfest außerdem die Weingüter Enk, Knobloch, Seck, Trenz und das biologische Weingut Kilian Bopp sowie der Weinfachhandel Schuster, der Lions Club Weilburg und der Verein Oberlahn Winzer dabei. Das virtuelle Weilburger Weinfest bietet viele Angebote und ein buntes Rahmenprogramm. Auf der Bühne kann man

das Begrüßungsvideo des Bürgermeisters Dr. Johannes Hanisch und Volker Knorz, dem Geschäftsführers des Hauptsponsors KLA, finden. Außerdem ein Programm mit den weiteren Weinverkostungen sowie dem musikalischen Programm – so wie es sich für ein richtiges Weinfest gehört. Die Stadt Weilburg richtet zudem ein Gewinnspiel aus, bei dem drei Weinkörbe bestehend aus je zwei exklusiven Weilburg-Weingläsern und einer Flasche Wein verlost werden. Und wer bei dem WWW–Mitglied etwas bestellt, der kann den kostenlosen Lieferservice der Wirtschafts-Werbung Weilburg e.V. nutzen. Neben dem virtuellen Weinfest besteht weiterhin die Möglichkeit, den virtuellen Marktplatz mit zahlreichen Ausstellern und attraktiven Angeboten zu besuchen.

www.weinfest-weilburg.de – 23.5. bis 30.6.2021

Die Wirtschafts-Werbung-Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden, als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 150 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region “Weilburg an der Lahn” und ist für alle an der Region Interessierten offen.

