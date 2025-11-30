Weilburg: Großes Weihnachtsgewinnspiel

Weihnachtsaktionen im Dezember / In der Hauptziehung Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro gewinnen / Adventskalender mit attraktiven Preisen der WWW-Mitglieder / wöchentliche Ziehungen /

Weilburg, im Dezember 2025. Pünktlich zum ersten Advent hat das diesjährige große Weihnachtsgewinnspiel der Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) begonnen. Bis zum 24. Dezember können Kundinnen und Kunden am Gewinnspiel teilnehmen und in wöchentlichen Ziehungen attraktive Preise gewinnen. „In der Hauptziehung kann ein WWW-Gutschein im Wert von bis zu 500 Euro gewonnen werden“, informiert Wolfgang Eck, Vorsitzender der WWW.

Ab sofort können Kundinnen und Kunden von WWW-Mitgliedern wieder am großen Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahmekarten liegen in allen teilnehmenden WWW-Geschäften aus und können dort ausgefüllt abgegeben werden. In wöchentliche Ziehungen werden Preise aus einem Adventskalender verlost, der mit von WWW-Mitgliedern gestifteten Sachpreisen und Gutscheinen gefüllt ist. Die Gewinne können in den jeweiligen Geschäften abgeholt werden. Mitte Januar 2026 findet die Hauptziehung statt. Im Lostopf der Hauptziehung befinden sich WWW-Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro.

1. Preis: WWW-Gutschein im Wert von 500 Euro

2. Preis: WWW-Gutschein im Wert von 250 Euro

3. Preis: WWW-Gutschein im Wert von 100 Euro

Sachpreise und Gutscheine der folgenden Unternehmen können in den wöchentlichen Ziehungen gewonnen werden:

-Amts-Apotheke zum Engel

-Die Scheune mit dem blauen Dach

-Femme Fashion & Lifestyle

-Haus 38

-Horne – Mode, die Spaß macht

-Hotel Lahnschleife

-Interliving Zeller

-OBI Weilburg

-Pretty Party Events

-Residenz-Buchhandlung

-Weltladen EINS und ZWEI

-Wernis Fahrschule

Bei der parallel laufenden Nikolaus-Stiefelaktion freuen sich alle Kinder, die ihre Stifel abgegeben haben, ab dem 6 Dezember durch die Weilburger Innenstadt zu laufen, um die gut gefüllten Stiefel wieder zu finden.

Die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) ist ein Zusammenschluss der Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen der Region. Die WWW will die Attraktivität der Region Oberlahn und Stadt Weilburg an der Lahn als Einkaufsstadt erhöhen und damit die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie neue Kunden gewinnen. Vorhandene Kaufkraft soll in der Region bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region für die Menschen attraktiv zu machen. Sowohl die Kunden als auch die Unternehmen sollen von den Aktivitäten profitieren.

Mit über 140 Mitgliedern gibt die WWW der Wirtschaft Weilburgs eine Stimme und organisiert im guten Einvernehmen mit der Stadt und anderen Initiativen viele Events und Aktionen. Die WWW ist Interessenvertreter der Region „Oberlahn“ und ist für alle an der Region Interessierten offen.

Firmenkontakt

Wirtschafts-Werbung Weilburg e. V.

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-429585



http://www.wirtschafts-werbung-weilburg.de

Pressekontakt

Eckpunkte Kommunikation GmbH

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

+4964715073440



http://www.eckpunkte.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.