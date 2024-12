Weihnachtszauber im Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck

Entspannung und Genuss in der festlichen Zeit

Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür und das Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck in Bodenmais möchte seinen Gästen ein Stück Weihnachtszauber mitgeben. Obwohl das Hotel in dieser Zeit geschlossen bleibt, teilt das Team Inspirationen für eine genussvolle und entspannte Festzeit – darunter ein exklusives Rezept für eine köstliche Weihnachtsente.

Festlicher Genuss: Rezept für Weihnachtsente inklusive

Ein Höhepunkt des Weihnachtsprogramms ist das kulinarische Angebot im hauseigenen Restaurant. Küchenchef Sebastian zaubert weihnachtliche Menüs, die Tradition und moderne Küche harmonisch verbinden. Insbesondere die Weihnachtsente, zubereitet mit regionalen Zutaten und einer feinen Note von winterlichen Gewürzen, ist ein absolutes Highlight.

Um die Gäste auch zu Hause in Weihnachtsstimmung zu bringen, teilt das Hotel Waldeck erstmals ein exklusives Rezept für die Weihnachtsente des Hauses. Mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt das Festessen auch zu Hause

Wellness für die Seele

Neben kulinarischen Freuden lädt das Hotel Waldeck mit seinem umfangreichen Wellnessangebot dazu ein, Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Eine wohltuende Massage, ein entspannter Saunabesuch oder ein Bad im warmen Indoor-Pool bieten die perfekte Möglichkeit, neue Kraft zu tanken.

Die winterliche Umgebung rund um Bodenmais lädt außerdem zu romantischen Spaziergängen und Schneewanderungen ein. Der Duft von frisch gefallenem Schnee und der Blick auf die verschneiten Bayerwald-Gipfel machen den Weihnachtszauber perfekt.

Mystik und Magie: Rauhnächte-Event mit den D’Woidkrampal

Ein absolutes Highlight, das niemand verpassen sollte – am Sonntag, den 29. Dezember 2024, verwandelt sich das Gelände des Wellness- und Wohlfühlhotels Waldeck in Bodenmais in eine Bühne für mystische Bräuche und spektakuläre Shows. Die legendären D’Woidkrampal bringen die faszinierenden Rituale der Rauhnächte hautnah zu den Gästen.

Das Programm beginnt um 20 Uhr mit einer atemberaubenden Feuershow, gefolgt von einer mystischen Inszenierung am Lagerfeuer. Hexen, Dämonen und die schaurigen Gestalten der Rauhnächte entführen das Publikum in eine Welt voller Mythen und alter Traditionen. Im Anschluss können Besucher die Gelegenheit nutzen, Fotos mit den beeindruckenden Perchten zu machen und unvergessliche Erinnerungen festzuhalten.

Erleben Sie die Magie der lodernden Fackeln, genießen Sie warme Getränke aus der Glühweinhütte und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre verzaubern. Das Event ist offen für alle Gäste aus nah und fern, die sich für die Rituale der Rauhnächte begeistern.

Jetzt buchen und das neue Jahr stressfrei beginnen

Das Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck bietet für den Januar noch freie Kapazitäten und lockt mit besonderen Arrangements, die Entspannung und Genuss vereinen. Ob als Kurzurlaub oder mehrtägiger Aufenthalt – hier finden Gäste alles, was sie für einen winterlichen Wohlfühlurlaub benötigen.

Zutaten:

1 Ente (2 kg)

2 Äpfel (z.B. Boskoop, grob in Würfel geschnitten)

2 weiße Zwiebeln 1 -2 Karotten, etwas Lauch (grob in Würfel geschnitten)

4 Orangen

1 EL Thymianblättchen

250 ml Wasser

300 ml Geflügelfond

2 cl Orangenlikör

30 g Butter

etwas Speisestärke

1. Zunächst die Ente waschen und gründlich trocken tupfen. Danach Hals und Flügelspitzen abschneiden und klein hacken. Die Ente wird von innen und außen mit Salz und Pfeffer gewürzt. Im nächsten Schritt die Apfel- und Zwiebelwürfel mit Thymian vermengen und in die Bauchöffnung der Ente füllen. Währenddessen das restliche Gemüse für den Bratenfond vorbereiten. Zum Schluss die Öffnung mit Holzspießen zustecken und sorgfältig mit Küchengarn zubinden.

2. Den Ofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Die Ente mit der Brust nach unten in einen Bräter setzen und zusammen mit Zwiebeln, Karotten, Lauch und dem Entenklein scharf anbraten. Dabei die Haut unter den Flügeln mehrmals einstechen, damit das Fett besser ablaufen kann. Danach 250 ml Wasser angießen.

3. Nun die Ente auf die 2. Einschubleiste von unten in den Ofen schieben. Während des Bratens die Ente regelmäßig mit Bratenfond bepinseln. Nach etwa 45 Minuten die Ente wenden und weitere 50 Minuten braten. Falls die Flüssigkeit im Bräter zu stark verdampft, heißes Wasser nachgießen. Ungefähr 15 Minuten vor Ende der Garzeit die Ofentemperatur auf 200 °C erhöhen, die Ente mit Salzwasser bepinseln und knusprig fertig braten. Nach insgesamt 1,5 bis 2 Stunden sollte die Ente braun und gar sein.

4. Während die Ente brät, 3 Orangen auspressen. Den Bratensatz durch ein feines Sieb gießen und entfetten. Dann mit dem Orangensaft ablöschen, den Fond hinzufügen und erhitzen. Die Sauce mit Orangenlikör, Salz und Pfeffer abschmecken und mit Speisestärke binden.

5. In der Zwischenzeit 1 Orange und 1 Apfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Beides in zerlassener Butter schwenken. Zum Servieren die Ente tranchieren und auf Tellern mit den Orangenfilets und der Sauce anrichten.

6. Beilage: Semmelknödel

Zutaten für Semmelknödel:

Zunächst 6 altbackenen Brötchen in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Danach 3 EL gehackte Petersilie hinzufügen. In einem nächsten Schritt 10g Butter in einem kleinen Topf schmelzen und mit etwa 250 ml warmer Milch über die Brötchen gießen. Anschließend 3 – 4 Eier dazugeben und die Masse mit Salz und Pfeffer würzen.

Nun den Teig gründlich vermengen, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Danach die Hände anfeuchten und einen Probeknödel formen. Diesen in leicht siedendem Salzwasser kochen. Sollte der Knödel zerfallen, noch etwas geschnittenes Brot unter den Teig mischen.

Sobald die Konsistenz stimmt, alle Knödel formen und ebenfalls in kochendem Salzwasser garen. Während des Kochens darauf achten: Wenn die Knödel an die Wasseroberfläche steigen, sind sie fertig

Wir wünschen einen guten Appetit!

Eingebettet in der Ferienregion des Bayerischen Waldes, liegt das 4 Sterne Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck,

gut erreichbar in Bodenmais. Mit 62 Zimmern, einer dreiviertel Wohlfühlpension und einem erstklassigen

Wellnessbereich mit Saunawelt, überzeugt das Hotel und lädt seine Urlaubsgäste zum Verweilen ein. Dabei

sorgen auch kosmetische Treatments, Massagepackungen und gemütliche Ruheräume für Entspannung

und runden das ganzheitliche Verwöhnprogramm ab.

Firmenkontakt

Wellness-und Wohlfühlhotel Waldeck

Carmen Geiger-Brückl

Arberseestraße 37-39

94249 Bodenmais

0049 9924 94030



http://www.waldeck-bodenmais.de

Pressekontakt

Münchner Marketing Manufaktur GmbH

Zoe Vogelmann

Brudermühlstraße 5

81371 München

089 – 716 7200 14



http://www.m-manufaktur.de

Bildquelle: @Wellness- und Wohlfühlhotel Waldeck