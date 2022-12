Weihnachtsshow der geretteten Tiere

Herzige Tiergeschichten bei weihnachtlicher Musik verspricht der GUT AIDERBICHL WEIHNACHTSZAUBER. An Heiligabend um 18:00 Uhr bei sonnenklar.TV im deutschen Fernsehen.

Auch dieses Jahr melden sich die Tierretter von Gut Aiderbichl in einer tierischen Weihnachtssendung wieder von der Ballermann-Ranch in Niedersachsen, wo viele Pferde, Esel und Ponys ihr Für-Immer-Zuhause gefunden haben. Viele kleine Filme erzählen lustige aber auch dramatische Geschichten über Tierrettungen und stellen die Tiere und ihr Schicksal vor. Inmitten der Ponys und Esel der Ballermann Ranch geben bekannte deutsche und österreichische Promis wie Olaf Henning, Anja Wendzel, Julia Raich, Sanny und Elvira Fischer mit festlicher Musik der Weihnachtssendung eine besonders festliche Note. Moderiert wird der Gut Aiderbichl Weihnachtszauber von TV-Tausendsassa Jan Kunath gemeinsam mit der Chefin der Ballermann Ranch, Annette Engelhardt.

Die Weihnachtssendung wird im deutschen Fernsehen an folgenden Tagen ausgestrahlt und ist für und von jedermann zu empfangen: sonnenklar.TV – 24.12. um 18 Uhr (über Kabel / Satellit / Online-Stream); Wir24.TV am 25.12. um 20:15 Uhr (über Satellit oder über WAIPU.TV); Schlagerparadies.TV am 24.12. um 20 Uhr sowie am 25. und 26. 12. jeweils um 21:00 (bei Magenta-TV). Für diejenigen, die die Sendung an Weihnachtstagen leider nicht sehen können, hat Gut Aiderbichl die „tierische Weihnacht“ in der längeren 90 Minuten-Version für jedermann online gestellt: https://www.gut-aiderbichl.com/news/weihnachtszauber-auf-gut-aiderbichl/

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

