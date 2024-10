Weihnachtsmarkt Berlin by der Weinlobbyist

Berlins kleinster aber feinster Weihnachtsmarkt in Berlin Schöneberg

Weihnachtsmarkt Berlin: Die Weinbar der Weinlobbyist in Berlin-Schöneberg bietet ein besonderes Erlebnis für alle Genießer. Vom 25. November bis 31. Dezember 2024 verwandelt sich der charmante Innenhof der Weinbar in einen stimmungsvoll geschmückten Ort, an dem ausgewählte Winzerglühweine und köstliche Speisen angeboten werden. Sommelier Serhat Aktas hat 10 verschiedene Glühweine zusammengestellt, darunter rote, weiße, rose und auch eine alkoholfreie Alternative.

Neben den besonderen Glühweinen können Besucher kulinarische Spezialitäten wie Gänse-Soljanka, Maronensuppe oder Gänsekeule mit Rotkohl-Kimchi genießen, während traditionelle Weihnachtsleckereien wie gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen trotzdem nicht fehlen. Die Atmosphäre des kleinen Marktes, umgeben von festlich dekorierten Holzhütten, lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.

Der Mini-Weihnachtsmarkt ist unabhängig von Tag und Uhrzeit auch für Gruppen und geschlossene Gesellschaften geeignet. Ein exklusiver Weihnachtsmarkt für die eigene Weihnachtsfeier – klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Geeignet für bis zu 70 Personen. Neben dem Weihnachtsmarkt eignet sich der separate Veranstaltungsraum der Supperclub bestens für klassische Indoor-Veranstaltungen und bietet Platz für bis zu 48 Gäste.

Silvester-Spezial: für Gäste, die in einem Restaurant oder zu Hause dinieren und danach in positiver Stimmung und toller Atmosphäre reinfeiern möchten, wird ab 22:00 Uhr der Weihnachtsmarkt als Silvestermarkt geöffnet.

Weihnachtsmarkt Angebote

Für Gruppe und geschlossene Gesellschaften – ab 8 Personen

Paket 1 – 39 EUR pro Person: 3 Glühweine & 2 Speisen nach Wahl

Paket 2 – 54 EUR pro Person: 4 Glühweine & 3 Speisen nach Wahl

(Gänsekeule 14EUR p.P. Aufpreis)

Glühweine:

10 Winzerglühweine, sorgfältig vom Sommelier Serhat Aktas verkostet und ausgesucht

Weiß-, Rot-, Rose- und ein alkoholfreier Glühwein

Speisenbeispiele:

Gänsesoljanka

Maronensuppe

Geschmorter Sellerie | Rotkohl Kimchi | Semmelknödel

Gänsekeule | Rotkohl-Kimchi | Kartoffelklöße

Hausgemachte Lebkuchentorte

Öffnungszeiten:

25. November – 31. Dezember (24. – 26. Dezember geschlossen)

Donnerstag – Montag | 17 – 22 Uhr

Ohne Reservierung | Nur Barzahlung möglich

Mehr Infos unter https://www.derweinlobbyist.de/weihnachtsmarkt-berlin-2024

der Weinlobbyist – Bistro&Weinbar

in Berlin-Schöneberg

In der lebhaften Berliner Gastroszene hebt sich der Weinlobbyist als ein besonderer Ort für Weinliebhaber und Feinschmecker hervor. Gelegen in der Kolonnenstraße in Schöneberg, hat sich diese charmante Location seit ihrer Eröffnung schnell einen Namen gemacht.

Betritt man den stilvoll eingerichteten Raum, fällt sofort die warme und einladende Atmosphäre auf. Helle Holzmöbel, sanfte Beleuchtung und eine beeindruckende Weinregalwand schaffen den perfekten Rahmen für einen genussvollen Abend.

Der Weinlobbyist zeichnet sich durch eine erlesene Weinkarte aus, die sowohl deutsche als auch österreichische Weine umfasst. Diese Vielfalt wurde unter anderem vom renommierten Gault&Millau ausgezeichnet, der die Weinkarte des Hauses lobte. Gastgeber und Sommelier Serhat Aktas, ausgezeichnet als Top50 Sommelier Deutschlands, sorgt mit seiner Expertise und Leidenschaft dafür, dass jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis wird.

Neben der beeindruckenden Weinauswahl bietet das Weinbistro auch tolle Speisen an. Neben Klassikern wie Flammkuchen, Käse oder Schinken zum Wein können sich die Gäste für das von Küchenchef Ronny Marx kreativ zusammen gestelltes 3- und 5-Gänge-Menü entscheiden.

Ein weiteres Highlight des Weinlobbyisten ist der idyllische Innenhof, der besonders im Sommer eine mediterrane Atmosphäre verbreitet und Platz für bis zu 50 Gäste bietet.

Für besondere Anlässe steht der „Supperclub“ zur Verfügung, ein separater Veranstaltungsraum im 1.OG, der für Hochzeiten, Firmenfeiern oder Seminare gemietet werden kann. Der Supperclub bietet Platz für bis zu 42 Personen und kann individuell nach den Wünschen der Gäste gestaltet werden.

Als winterliche Krönung verwandeln die Weinlobbyisten ihren malerischen Innenhof in einen bezaubernden Weihnachtsmarkt. Besucher können sich an 10 verschiedenen Winzerglühweinen wärmen, die vom Inhaber und Sommelier Serhat Aktas persönlich verkostet und sorgfältig ausgewählt wurden. Küchenchef Ronny Marx verwöhnt die Gäste mit köstlichen Spezialitäten wie Gänsesoljanka und Champignonstrudel, die den Gaumen erfreuen und perfekt zur festlichen Stimmung passen. Dieser charmante Weihnachtsmarkt bietet die ideale Kulisse für Firmen- und Weihnachtsfeiern, die unvergessliche Momente garantieren. Zum Video

Mit dieser Kombination aus exzellentem Wein, feiner Küche und einladendem Ambiente ist der Weinlobbyist ein unverzichtbarer Anlaufpunkt für alle, die das Besondere suchen.

Kontaktdaten:

Serhat Aktas | Inhaber & Sommelier

serhat.aktas@weinlobbyist.de

https://www.derweinlobbyist.de

Kolonnenstr. 62 / 10827 Berlin

Kontakt

der Weinlobbyist – Bistro&Weinbar

Serhat Aktas

Kolonnenstraße 62

10827 Berlin

030 30640772



https://www.derweinlobbyist.de/weihnachtsmarkt-berlin-2024

