Weihnachtskarten in Schweizer Qualität

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: Dies gilt auch für Unternehmen. Persönliche Aufmerksamkeiten stärken die Bindung zu Kunden und Geschäftspartnern und zeugen von Wertschätzung. Dabei bildet das Jahresende einen perfekten Zeitpunkt, danke zu sagen und die Vorfreude auf eine weitere Zusammenarbeit auszudrücken. Ein Unterfangen, das sich dank des umfangreichen Sortiments von Weihnachtskartenshop.ch problemlos auf hohem Niveau realisieren lässt. Denn die unzähligen Weihnachtskarten des Schweizer Internethandels bieten das bedeutende Mehr an Qualität: Sie umfassen aussergewöhnliche Motive. Lassen sich als perfekte Präsentationsplattform mit Wiedererkennungseffekt wunschgemäss personalisieren. Werden auf hochwertigen Papieren erstklassig verarbeitet. Und durch einen kompetenten Komplettservice von der Idee über die Erstellung bis zum Versand ergänzt.

Es gilt branchenübergreifend: Die Konkurrenz wächst, selbst jahrelange Stammkunden sind keine Selbstläufer. Mit durchdachten Präsenten können sich Schweizer Betriebe von ihren Mitbewerbern abheben – dank weihnachtskartenshop.ch keine komplizierte Aufgabe. Im Gegenteil: Bei der Erstellung eines optionalen Personalisierungswunsches helfen die erfahrenen Profis des Onlinehandels gerne weiter. Einzig die Auswahl aus dem vielfältigen Angebot müssen Kunden selbst treffen. Und hier haben sie die Qual der Wahl: Sie können mit zeitgemässen Pop-up-Weihnachtskarten in 3D ihr modernes Image unterstreichen. Auf festliche Varianten wie exklusive Zimtduftkarten, Weihnachtskarten mit Deckweiss oder Klappkarten zurückgreifen, auf denen der Weihnachtsliedtext aufgedruckt ist. Neujahrsgrüsse mit oder ohne Glitzer sowie Designs der Aargauer Künstlerin Ursula Vonhuben sind ebenso erhältlich. Und dass Umweltschutz für die Tochterfirma der Druckerei Stuhrmann AG nicht nur ein Wort ist, beweist diese gleich mehrfach. Ihrer „Growing Paper“-Edition aus handgeschöpftem, mit Samen versetztem Recyclingpapier entwachsen nach dem Einpflanzen Blumen, Gemüse oder Kräuter. Und der Erlös ihrer Spendenweihnachtskarten kommt der Tierschutz-Stiftung TBB Schweiz zugute.

Mit dieser repräsentativen Auswahl ist die Angebotspalette lange nicht erschöpft. Neben festlichen Bildern der Schweizer Landschaft, Scherenschnitten oder geprägten Relieffolienkarten finden sich auch Motive zur Basler Fasnacht oder Hochzeiten. Zu den weiteren ungewöhnlichen Geschenkideen zählen neben klassischen auch runde Schreibblöcke, farbige Couverts oder Schokoladen-Banderolen.

Noch ist Herbst, doch die Zeit rennt. Wer bereits jetzt Weihnachts- und Neujahrsgrüsse auf ausgewählte Karten oder Einlageblätter drucken lässt, erspart sich Hektik in der Vorweihnachtszeit. Und profitiert von einem zehnprozentigen Frühbestellrabatt des fast 40-jährigen Familienbetriebs aus Füllinsdorf aus dem Kanton Basel-Landschaft. Sowie von kostenlosen Musterkarten, Staffelpreisen, einem nachhaltigen Download des Alpina-Weihnachtskarten-Katalogs und individueller Betreuung und erfahrenem Know-how. Verbunden mit der Präzisionstechnik der Heidelberger Druckmaschinen für den Mehrfarben-Offsetbereich oder personalisierte Digitaldrucke erhalten Kunden hier garantiert einen erstklassigen Komplettservice.

Der Onlineshop Weihnachtskartenshop.ch ist ein weiteres Produkt der Druckerei Stuhrmann AG

Seit über 35 Jahren voll in Fahrt

In unserer Druckerei in Füllinsdorf begleiten wir Sie von der Idee über die Planung bis zum fertigen Druckprodukt. Im Offset- oder Digitaldruck bedrucken, verarbeiten und veredeln wir Papier in jeder Form.

Eine persönliche und individuelle Betreuung ist uns wichtig, damit auch Sie vom Fortschritt unseres Knowhows und unserer Technik profitieren können und am Schluss ein zufriedener Kunde oder zufriedene Kundin sind.

Mit unseren Heidelberg Druckmaschinen garantieren wir Ihnen eine optimale Druckqualität Ihrer Druckaufträge. Im Mehrfarben-Offsetbereich drucken wir bis zu einem Format von 53 x 74 cm und für kleine bis mittlere Auflagen sowie personalisierte Drucksachen produzieren wir auf unserer Digitaldruckmaschine Heidelberg Versafire LP der neusten Generation bis zu einem Format von 33 x 70 cm.

Kontakt

Weihnachtskartenshop.ch

Norbert Stuhrmann

Uferstrasse 12

4414 Füllinsdorf

–

+41 61 903 98 20



http://weihnachtskartenshop.ch