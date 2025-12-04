WEIHNACHTSGRÜSSE

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsbegeisterte!

Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende und die festliche Jahreszeit steht bevor. Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Festlich geschmückte Straßen und Geschäfte, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und der Duft von Glühwein und Gebäck laden zum Innehalten und Genießen ein. Auch wir möchten Ihnen in dieser besonderen Zeit etwas Besonderes bieten: ein exklusives Weihnachtsangebot mit attraktiven Sonderpreisen auf ausgewählte Artikel.

Sport-Angebote

Colorpokal-Serie: ab 16,11 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in Gold/Rot in 3 verschiedenen Größen (27,0 x 10,0 cm, 28,0 x 10,0 cm, 29,5 x 12,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind im Preis enthalten).

Colorpokal-Serie: ab 12,51 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal in Gold/Grün in 4 verschiedenen Größen (28,5 x 10,0 cm, 30,0 x 10,0 cm, 31,0 x 12,0 cm, 33,0 x 10,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind im Preis enthalten).

Ehrentafel: nur 49,41 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Tafel (22,0 x 28,0 cm) in einem exklusives Etui, mit massiver Holzeinlage und hochwertiger Aluminiumplatte, einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind im Preis enthalten). Ihr Vereinsname wird kostenlos mitgraviert.

Weihnachts-Sonderpreise nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Ehrenteller: nur 80,10 (= 10 % Rabatt)

NEU: Teller aus Zinn (25,0 cm) in modernem Design, mit einem Ständer und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind im Preis enthalten).

Klassikorden-Serie: nur 22,41 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (6,5 x 6,0 cm) in 6 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Königsorden-Serie: nur 9,90 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden für die „Majestäten“ (4,0 x 3,0 cm) in Gold, Silber und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Vorder- und Rückseite,

Weihnachts-Sonderpreise sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

3D-Brillantorden: ab 6,21 EUR (= 10 % Rabatt)

Dreidimensionaler Orden (9,0 x 9,5 cm) in Gold, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

Kinderorden: ab 3,56 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden für den Nachwuchs (5,0 x 5,0 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Kristallglas-Trophy: nur 80,91 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Trophy aus Kristallglas (25,5 x 20,5 cm) in einer Geschenkverpackung, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und einem aufgeklebten Orden (von Ihnen zur Verfügung gestellt).

Weihnachts-Sonderpreise nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das kommende Jahr.

Schöne Grüße aus Grevenbroich

Ihr Heinz-Josef Sack und Team

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

