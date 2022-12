Weihnachtsgeschenk der besonderen Art: VielfaltMenü spendet an Kinderhospiz Bärenherz

Statt Weihnachtgeschenken unterstützt der Gemeinschaftscaterer VielfaltMenü dieses Jahr das Kinderhospiz Bärenherz

Berlin, 20.12.2022. VielfaltMenü versorgt seit vielen Jahren Kindergärten und Schulen deutschlandweit mit warmen Mahlzeiten. Als ganz besonderer Beitrag zur Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen unterstützt der Gemeinschaftscaterer in diesem Jahr die wertvolle und schwierige Arbeit des Kinderhospizes Bärenherz Leipzig und verzichtet bewusst auf Weihnachtsgeschenke.

Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig ist eines von 16 stationären Kinderhospizen in Deutschland – und das einzige stationäre Kinderhospiz in Sachsen.

„An Weihnachten sollten die Augen aller Kinder strahlen“, sagt VielfaltMenü-Geschäftsführer Heiko Höfer. „Daher wollen wir mit unserer Spende erneut einen kleinen Beitrag leisten, um Kindern ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern.“

Mit der Spende in Höhe von 5.000 Euro wird Bärenherz sowohl Weihnachtsgeschenke, wie auch Projekte im Jahr 2023 finanzieren. Bereits seit einigen Jahren besteht ein enger Austausch zwischen dem Cateringunternehmen und dem Kinderhospiz. So stellt VielfaltMenü jährlich auch beim Tag der offenen Tür die Einnahmen der Essensversorgung dem Kinderhospiz Bärenherz Leipzig zur freien Verfügung.

Über VielfaltMenü:

Bei VielfaltMenü ist der Name Programm: Als einer der führenden regionalen Verpflegungsanbieter für Schulen und Kindergärten garantiert VielfaltMenü eine abwechslungsreiche, gesunde und hochwertige Essensversorgung von Kita- und Schulkindern. Mit DGE-zertifizierten Menülinien und Bio-Zutaten von regionalen Erzeugern leistet VielfaltMenü einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv für die Ernährungsbildung von Kindern und Jugendlichen. Seine anerkannte Verpflegungskompetenz unterstreicht VielfaltMenü darüber hinaus mit attraktiven, vielfältigen Konzepten für die moderne Betriebsgastronomie und steht für einen wertschätzenden und ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln. Weitere Informationen unter: https://vielfaltmenue.com

Über Bärenherz:

In Deutschland leben ca. 50.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig ist eines von 16 stationären Kinderhospizen in Deutschland – und das einzige stationäre Kinderhospiz in Sachsen. Bärenherz begleitet Familien mit schwerstkranken Kindern ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder und darüber hinaus. Mit über 80 Mitarbeitenden vor allem im pflegerischen, psychosozialen und therapeutischen Bereich wird hier rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr die Betreuung, Förderung und Begleitung der Kinder und Familien gewährleistet. Dabei werden die Kosten für Pflege, Unterkunft, Versorgung und psychosoziale Therapien nur zu einem Teil und nur bis zum Tod des Kindes von den Krankenkassen gedeckt. Staatliche Zuschüsse erhält das Kinderhospiz nicht. Bärenherz ist dringend auf Spenden angewiesen. Weitere Informationen unter: https://www.baerenherz-leipzig.de

